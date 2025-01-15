С 15 января в Казахстане можно получить разрешение на отстрел волков и шакалов

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана поделились важной информацией касательно отстрела волков и шакалов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что подготовлено биологическое обоснование на определение допустимого объема изъятия волков и шакалов на территории Республики Казахстан на 2025 год.

"15 января 2025 года с 10:00 будет доступно получение разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волк, шакал). Согласно биологическому обоснованию, срок регулирования численности животных утвержден до 31 декабря 2025 года". Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

Отмечается, что в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Улытауской областях разрешение будет выдаваться только в случаях регистрации нападений на домашний скот .

Процедура получения разрешений на регулирование численности животных регламентирована приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию" от 30 декабря 2020 года №347.

Как уточнили в комитете, данная услуга полностью автоматизирована и оказывается на веб-портале электронного правительства www.elicense.kz.

Ранее стало известно, как в Казахстане будут сохранять редких и исчезающих животных. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.