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Общество

С 15 января в Казахстане можно получить разрешение на отстрел волков и шакалов

С 15 января в Казахстане можно получить разрешение на отстрел волков и шакалов, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 10:43 Фото: unsplash
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана поделились важной информацией касательно отстрела волков и шакалов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что подготовлено биологическое обоснование на определение допустимого объема изъятия волков и шакалов на территории Республики Казахстан на 2025 год.

"15 января 2025 года с 10:00 будет доступно получение разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волк, шакал). Согласно биологическому обоснованию, срок регулирования численности животных утвержден до 31 декабря 2025 года".Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

Отмечается, что в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Улытауской областях разрешение будет выдаваться только в случаях регистрации нападений на домашний скот.

Процедура получения разрешений на регулирование численности животных регламентирована приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию" от 30 декабря 2020 года №347.

Как уточнили в комитете, данная услуга полностью автоматизирована и оказывается на веб-портале электронного правительства www.elicense.kz.

Ранее стало известно, как в Казахстане будут сохранять редких и исчезающих животных. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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