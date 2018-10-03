Депутат призвал сделать процедуры закупа лекарств более прозрачными

Платонов поднял вопрос нарушений местными органами при проведении закупок.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Артур Платонов обратился с депзапросом в адрес Министерства здравоохранения РК. По его словам, своевременное, бесперебойное обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами - один из показателей эффективности системы здравоохранения, передает Zakon.kz.

"Проблемы дефицита, недопоставки, непрозрачных конкурсов по закупкам, неадекватного ценообразования не решаются на протяжении нескольких лет", - отметил Платонов.

По его словам, многие пациенты, находящиеся на учете по хроническим заболеваниям, особенно в отдаленных районах, нуждаются в непрерывном медикаментозном лечении, но приобрести дорогие препараты в розничной аптечной сети не имеют финансовой возможности, доступа к бесплатным препаратам – тоже нет.

"Одна из важнейших причин - процедурные нарушения при проведении закупок. Достаточно напомнить отрицательный опыт в Восточном Казахстане, когда на основании судебных разбирательств было вынесено постановление акимата ВКО о том, что конкурсной комиссией Управления здравоохранения допущены грубые нарушения. Разница в предпочтении одной фармкомпании другой составила почти полмиллиарда тенге", - отметил депутат.

Подобные действия, по словам Платонова, наблюдались в Акмолинской, Южной и Северо-Казахстанской областях. Результат этого - люди не получили положенные препараты в срок и в необходимом объеме.

"Фактически допускается персональная ответственность чиновников за недопоставку лекарств, поставку их в не срок, ненадлежащего объема и качества. Как известно, в Центр электронного здравоохранения стекаются все сведения, в том числе, и по исполнению договоров на бесплатную поставку лекарств, но они лишь ведут учет, и не более того. Планирование необходимого на год объема лекарств остается за Управлениями здравоохранения на местах", - отметил депутат.

В связи с вышеизложенным он просит заместителя премьер-министра Ерболата Досаева принять меры по улучшению оперативного менеджмента медицинских организаций, прозрачности их деятельности, с целью обеспечения пациентов необходимыми препаратами.

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