Проезд по платным дорогам для владельцев старых авто станет дороже

В дифференцированный тариф оплаты планируют внести изменения, добавив разбивку по экологическому классу транспортных средств.

С 2020-2021 года владельцы старых авто за проезд по платным дорогам должны будут платить больше, передает Kolesa.kz.

Сотрудники АО «НК «Казавтожол» отметили, что к этому времени в официальные документы, устанавливающие правила пользования платными трассами, внесут изменения. И в результате проезд по «платникам» машин экологического класса ниже, чем Евро-4, будет стоить дороже на 20–30 %.

По словам дорожников, экологический класс автомобилей, въезжающих на платные трассы, станут определять по базе МВД. На выезде их владельцам придётся расплачиваться по более высокому тарифу. При этом старые машины, переведённые на газ (при условии, что ГБО зарегистрировано), а также электромобили, независимо от года выпуска, будут платить по обычным ставкам. Кроме того, в ближайшее время должен быть решён вопрос о тарифах за проезд по платным дорогам автопоездов.

Напомним, в ноябре 2018 года в РК планируется запустить три новые платные трассы. При этом плата за проезд будет взиматься на них по дифференцированному тарифу.

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