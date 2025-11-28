#АЭС в Казахстане
Общество

Проезд по БАКАД станет дороже

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 17:19 Фото: Zakon.kz
С 2026 года на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) будет введен новый тариф. В администрации уточнили, что изменения направлены на стимулирование своевременной оплаты проезда, сообщает Zakon.kz.

С 2026 года тариф за проезд для легковых авто изменится с 0,07 до 0,14 МРП (605,5 тенге).

Для других категорий ТС – пропорционально.

Подробно показано в таблице.

Фото: Instagram/bakad_official

Особо отмечено, что предполагаемый месячный расчетный показатель (МРП) составит 4325 тенге с 1 января 2026 года.

Еще один важный момент: тариф остается привязанным к времени нахождения на дороге в течение одного часа и классу транспортного средства.

Кроме того, одновременно с изменением тарифов планируется введение механизма предоставления скидки в размере 50% при использовании предварительной оплаты либо постоплаты:

  • Предварительная оплата – это зачисление денежных средств на лицевой счет или по номеру авто до въезда на платный участок. В этом случае пользователю предоставляется возможность оплатить проезд со скидкой 50% от установленного тарифа.
  • Постоплата – оплата в течение 7 календарных дней после совершения проезда, также предоставляет право на скидку 50% от тарифа.
  • Если оплата не поступила в течение указанного срока, по истечении 7 дней формируется задолженность, и стоимость проезда взимается в полном размере, без скидки.
"Стоимость действующих ежемесячных и годовых абонементов для жителей, зарегистрированных в населенных пунктах Талгарского, Карасайского и Илийского районов Алматинской области, остается без изменений", – заключили в пресс-службе.

13 ноября 2025 года в Управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы рассказали, когда начнут строить дорогу от БАКАД к аэропорту Алматы и сколько будет стоить проезд.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
