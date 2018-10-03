Эльмира Суханбердиева вновь заняла пост вице-министра образования РК

Она вернулась к исполнению обязанностей 17 сентября текущего года.

Эльмира Суханбердиева вернулась на пост вице-министра образования и науки РК, передает Zakon.kz.

С прошлого года Эльмира Суханбердиева находилась в отпуске по уходу за ребенком. Как сообщили в пресс-службе МОН РК, она вернулась к исполнению обязанностей 17 сентября текущего года.

В марте 2018 года на ее место был назначен временно Талгат Ешенкулов. Данный пост он покинул 14 сентября. Он возглавил комитет по контролю в сфере образования и науки.

Эльмира Суханбердиева родилась в 1971 году. Трудовой стаж начинала с учителя истории в средней школе в городе Шевченко. В разные годы работала директором средней школы № 7 Илийского района Алматинской области, школы-лицея №60 Астаны, руководителем Управления образования Астаны. Пост вице-министра образования и науки РК занимает с апреля 2016 года.

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