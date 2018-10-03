Водную проблему РК переводят в нужное русло

По данным Всемирного банка, к 2050 году дефицит воды в казахстанских регионах может снизить годовой ВВП на 6% и более.

Водная дипломатия в последнее время становится, пожалуй, активней нефтяной. Великобритания готова предоставить Казахстану до 3 млрд. долларов для обеспечения водой засушливых сельских регионов страны. Кредит на льготных условиях МСХ РК и Лондон обсуждают почти год, а на днях Астану посетил председатель британского Агентства экспертного финансирования Луи Тейлор.

Тем временем восточные соседи Казахстана в лице Китая предлагают другое решение проблемы дефицита воды. Китайская экспертная организация «Ассоциация по сотрудничеству между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР» подготовила доклад «По проекту повышения эффективности систем водопользования в СУАР КНР и приграничных территорий РФ и РК». Летом доклад был презентован экспертному сообществу Китая и получил широкое освещение в местных СМИ. Доклад также отправлен на рассмотрение в правительство Китая с рекомендацией включить предлагаемое решение в государственную стратегию «Один пояс и один путь».

Авторы исследования предлагают идею переброски пресной воды из Алтайского края России через Казахстан в засушливый СУАР Поднебесной. Для этого, считают эксперты, можно соединить три государства магистральным водоводом с применением инновационных технологий.

Казахстан может рассчитывать получить свои преференции в ходе реализации этого гидропроекта – ведь Республика давно занимает одно из последних мест среди стран СНГ по обеспеченности водой, и урегулирование вопросов совместного использования трансграничных рек имеет для Астаны стратегическое значение. Целому ряду центральных и западных регионов традиционно не хватает воды. Но и Восточному Казахстану явно грозит дефицит, ведь половина всех водных ресурсов поступает в РК от соседей, которые сами планируют существенно наращивать потребление воды.

Несколько лет назад президент Нурсултан Назарбаев пытался возродить идею поворота сибирских рек на юг России и в РК. Но до сих пор попытки решить водоохранные задачи локально не давали желаемого результата из-за отсутствия единой комплексной программы по сбалансированному использованию и охране водных ресурсов.

«Без должного внимания остаются проблемы ограниченности ресурсов для жизнеобеспечения людей, - отмечал ранее Президент РК. - Прежде всего, это касается нехватки пресной воды. Борьба за нее становится источником межгосударственных противоречий».

По данным Всемирного банка, к 2050 году дефицит воды в казахстанских регионах может снизить годовой ВВП на 6% и более. И лишь эффективная политика совместного управления водными ресурсами способна решить проблему с водоснабжением и трансграничными водами.

Пока РК грозит превращение в пустыню, в Алтайском крае РФ традиционен сезонный избыток воды. При этом регион способен наращивать отбор воды без причинения ущерба экологии, а в ходе реализации проекта Алтай получит возможность значительно снизить потери от наводнений и модернизировать систему водоснабжения.

«Экспорт воды был бы интересен и экономически выгоден и России, и Китаю, и Казахстану, - отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг. - Сами китайцы паникуют: министерство водных ресурсов КНР спрогнозировало, что к 2020 году потребность в воде в Китае существенно превысит объемы ее запасов. Переброска алтайской воды в КНР могла бы быть жизнеспособным проектом при умном, просчитанном подходе».

По словам и.о. замгендиректора Республиканского государственного предприятия «Казводхоз» Айдоса Жакенова, строительство таких масштабных объектов зависит от множества факторов и предполагает большую подготовительную работу. До старта проекта сторонам еще необходимо сделать технико-экономическое обоснование, проработать маршрут, экологические аспекты и другие необходимые активности.

По мнению авторов доклада, водный мегапроект необходимо реализовать в два этапа. До 2026 года предлагается построить первую очередь магистрального водовода «РФ – Казахстан – Западный Китай» мощностью 600-700 млн. куб. м и сеть распределительных трубопроводов. По оценкам китайских экспертов, для этого может потребоваться до 2 млн. тонн трубной продукции, не менее половины из которых - стальные трубы диаметром 1420 мм. На втором этапе (до 2040 года) планируется реализовать современные агротехнические и распределительные проекты, а также завершить строительство второй очереди магистрального водовода с увеличением общей мощности до 1,8-2,4 млрд. куб. м. в год. Общая протяженность такой водной «артерии» составит 1200 - 1500 км.

Бюджет первого этапа проекта оценивается от 10,3 до 13,4 млрд. долларов США в ценах 2018 года. Инвестпрограмма второго этапа проекта может составить до 70-75 млрд. долларов, из которых непосредственно в инфраструктуру водоснабжения необходимо вложить не менее 30 млрд. долларов. «Финансирование проекта возможно либо через прямые инвестиции стран-участников на условиях проектного финансирования, либо через привлечение финансирования по линии международных финансовых организаций», - отмечают авторы доклада.

Сейчас, как в Казахстане, так и в России и Китае существуют программы и проекты, призванные обеспечить высыхающие регионы водой. Но свести их воедино может лишь общее межгосударственное соглашение. До конца 2018 года представители трех стран планируют перейти к конкретике по всем вопросам вплоть до создания совместной международной проектной компании.

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