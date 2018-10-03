Юрист намерен отстоять права пенсионерки на землю, чей дом был снесен в Алматы

Бабушке реально негде жить, добрые соседи, живущие неподалеку, приютили ее.

Юрист Бакытжан Базарбек, специализирующийся на земельных отношениях, сомневается в законности сноса дома пенсионерки Сары Баеркановой и намерен отстоять ее права, передает Zakon.kz.

«Сегодня посетил бабушку, чей дом был снесен по заявлению соседей. У нее имеются страхи, что она лишится и земли. Целый час пришлось корпеть и изучать решения судов и правоустанавливающие документы на землю под искусственно натянутым шатром над тем, что осталось от дома, рядом с грудой кирпичей и пыли. Бабушке реально негде жить, добрые соседи, живущие неподалеку, приютили ее. Ее участок напоминает руины Берлина или Сталинграда, и только современные стройматериалы выдают то, что это творится в наши дни», - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, все документы на землю у бабушки в порядке

«Скажу так - все документы на землю у бабушки в порядке. Наоборот, сомнения вызывают документы соседей. Причём их построенный дом заступил на 50 см на земельный участок бабушки. Есть и другие видимые на глаз нарушения. В связи с этим, считаю правильным, если мы запросим и изучим землеустроительный проект на участок и направим на проверку копии правоустанавливающих документов на дом самих соседей. Это решение легализации и акт ввода дома в эксплуатацию. Нужно изучить легитимность этих документов», - отметил юрист.

Что касается суда, то, по словам бабушки, адвокат подал иск о признании всех правдоков на землю и строения соседей незаконными.

«Будем помогать. Буду отстаивать ее права на землю во всех судах сейчас и в будущем. Много писать не буду. Вы увидите и услышите сами», - заключил Базарбек.

Дом пенсионерки Сары Баеркановой по решению суда снесли 7 августа по иску соседей, и теперь они намерены лишить ее земли, которая ей досталась от хорошей знакомой, за которой она ухаживала во время ее болезни. В 2011 году ее приятельница умерла, а земля перешла С. Баеркановой.В этот участок входила старая времянка, в которой она жила, когда ухаживала за бабушкой, и полдома, в котором проживала сама бабушка. Затем она возвела на этом участке добротный двухэтажный дом, залезла при этом в долги и кредиты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!