Секс на аллее в Алматы: патология или распущенность – психиатр

Почему казахстанцы теряют чувство интимного стыда, и не ведет ли подобная легкость нравов к общей деградации общества.

Пару недель назад бурное обсуждение в Интернете вызвало видео, на котором парочка занимается сексом на улице прямо в центре Алматы. И этот случай не единичен. За последние пару лет в соцсети попало немало видеороликов с парочками, предававшимися любовным утехам прилюдно. И даже предусмотренная законом ответственность за такой аморальный поступок не останавливает сексуальных экстремалов. Говорит ли все это о легкости современных нравов или же является симптомом каких-то психических отклонений, журналист Zakon.kz попытался узнать у завкафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии КазМУНО Айгулим Абетовой.

- В последнее время очень часто появляются сообщения и видеоролики о том, как в различных общественных местах то и дело застают парочки, прилюдно занимающиеся сексом. Хотя еще лет 15-20 назад такое было даже трудно представить. Почему же сейчас это стало чуть ли не обыденной практикой?

- Да, в последнее время действительно стало много таких случаев. И, я думаю, все начинается с малого. Сейчас многие молодые люди позволяют себе проявлять свои чувства прилюдно: обниматься, держаться за руки. Даже в автобусах можно иногда наблюдать, как парочка целуется, а старенькая бабушка рядом стоит. И их это совершенно не смущает. В принципе другие пассажиры на это тоже никак не реагируют и даже замечание не сделают. Хотя еще несколько лет назад такое было невозможно представить.

А недавно я прочитала статью об американской молодежи, где говорится, что если лет с 13-14 подростки еще не имеют опыта какого-то сексуального контакта, то они в обществе не принимаются и считаются изгоями.

И многие виды сексуальных извращений (перверсий) для этой категории людей считаются нормой. А ведь наши молодые люди видят это и следуют их примеру. То есть это говорит о том, что общество потеряло способность различать, где норма, а где патология. Что можно, а что нельзя. Всему этому виной, я думаю, отсутствие полового воспитания.

Издревле во всех среднеазиатских государствах поощрялось у девушки робкое поведение. Ей нельзя было выставлять напоказ свои интимные зоны, проявлять сексуальность. Это приравнивалось к какому-то греху, распутству. Но сейчас даже само слово "распутство" стало каким-то архаизмом, пережитком прошлого. И когда молодые люди ведут себя таким образом, то не считают, что они распутничают. Наоборот, показывая на людях свои чувства, они считают себя, как бы выше других. То есть, изменилось само мировоззрение общества. Молодежь стала более раскованной, и понятие интимного стыда стало практически нарицательным. Хотя, конечно, целоваться прилюдно и заниматься сексом в общественном месте разные вещи. Прилюдный секс - это уже извращение сексуального поведения.

- Что, на ваш взгляд, сподвигает к этому женщин, на которых практически во все времена и во всех культурах в плане сексуальных отношений налагались определенные ограничения, а потому, казалось бы, даже на генетическом уровне у них должно сохраняться чувство интимного стыда?

- Про генетическую память здесь очень сильно сказано. Это все поведенческие модели и они не накладываются на каком-то генетическом уровне. На самом деле, во всех обществах отношение к поведению мужчины более лояльное, чем к поведению женщины. Поэтому, когда мужчина позволяет себе что-то лишнее, то это как бы прощается людьми. А когда девушка допускает что-то подобное, то это сразу бросается в глаза. Потому что нарушение поведения у женщин порицается обществом. Ведь девушка это будущая мама, чья-то любимая, жена и т.д. И требований к ней предъявляется больше, чем к мужчине. Но это не значит, что мужчины не должны отвечать за свои поступки.

Часто мы видим, что влюбленная парочка идет по улице и парень пытается хотя бы на плечо девушке руку положить, за талию обнять. Даже несмотря на видимое сопротивление девушки или ее явную неловкость. То есть, этот парень хочет показать, что это девушка его, и никто не должен посягать на нее. А девушка пассивно подчиняется этому, как бы говоря - да я принадлежу этому мужчине.

То есть она согласна терпеть укоризненные взгляды прохожих, боясь отпугнуть этого молодого мужчину своей неприступностью. И этот страх девушки потерять любимого может даже заставить ее согласиться на добрачные сексуальные отношения. А потом и на другие прихоти возлюбленного. То есть, те табу, что накладывались на интимные отношения до свадьбы и другие сексуальные проявления, как бы отходят на задний план. Особенно, если это сопровождается употреблением алкоголя.

Под влиянием спиртного кора головного мозга, контролирующая наши сферы сознания, как бы ослабевает и подкорка, то есть наши подсознательные желания, начинают выходить наружу. И, достигая с помощью алкоголя некоторого расторможения, утраты критического контроля над своим поведением, легко можно реализовать какие-то не очень понятные обществу явления. В том числе и выставление напоказ каких-то интимных проявлений. Хотя это уже сродняет человека с животным или же с первобытными племенами, где прилюдное совокупление не считалось каким-то позором.

- Что, на ваш взгляд, побуждает мужчин к прилюдному нарушению норм нравственности? Ошибки в воспитании? Занижение статуса женщины в обществе или потеря уважения к ним?

- Мужчина всегда хочет показать, что он альфа-самец. И в данном случае он это проявляет именно животными инстинктами. То есть, он подчеркивает свою сексуальность с помощью таких вот отношений с противоположным полом.

Возможно, этот мужчина даже не герой любовник, и у него не такая сильная половая потенция, но на людях он хочет доказать, что он очень сильный, доминирующий самец. Это подчеркивание своей самооценки. И я считаю, что в основном ведут себя так люди с недостаточной критикой мышления.

Если бы у человека была достаточная самооценка, он бы не пытался подчеркнуть собственное достоинство, выставляя напоказ свою сексуальность. Ведь при этом мужчина как бы ставит клеймо на своей девушке. Он же видит осуждающие взгляды окружающих, даже может быть реплики, но это его не волнует. Он не беспокоится об имидже своей девушки и ему безразлична ее судьба. Значит он законченный эгоист. И ради того, чтобы подчеркнуть свою мнимую сексуальность, он может не ограничиться поцелуями и объятиями, но и настоять на каких-то сексуальных экспериментах, не вписывающихся в моральные нормы.

- А может быть общей сексуальной распущенности способствует слишком раннее сексуальное просвещение?

- Здесь следует разобраться, что рассматривать под этим понятием. Сейчас, к сожалению, стали слишком доступны различные сайты, фильмы и другие источники информации, скорее, порнографического содержания, нежели несущие какую-то познавательную нагрузку. Но если говорить именно о сексуальном просвещении, то это является неотъемлемой частью самопознания человека. Ребенок уже с 3-летнего возраста должен различать свой пол, и в процессе взросления узнавать о взаимоотношениях полов, о том, как зачинается и появляется на свет ребенок и т.д. Но вместе с этим должна быть правильная половая ориентировка личности.

С раннего детства девочку или мальчика нужно приучать к тому, как правильно себя вести, общаться и т.д. Но если сто лет назад это было, так сказать, нормой этикета, то сейчас этим практически никто не занимается. То есть, девочка может вести себя как мальчик или же мальчик может вести себя как девочка. И хотя научно доказано, что транссексуализм заложен на генном уровне, практика показывает, что он может развиться и в результате внешнего поведения.

А потому половое воспитание необходимо. И в первую очередь это должно исходить от родителей. Именно они должны объяснять мальчику и девочке, как каждый из них должен себя вести, и какие обязанности и ответственности налагаются на оба пола. Чем должна в будущем заниматься женщина, а чем мужчина. И вот эти гендерные обязанности в настоящее время очень стерты.

Часто бывает так, что женщина работает, обеспечивает и кормит семью, тогда как мужчина сидит дома и занимается хозяйственными делами. И это тоже приводит к определенным психическим деформациям. Такая женщина будет считать, что она добытчица, которая идет на охоту и приносит добычу домой. А муж должен заниматься домашними делами. Соответственно она и своих детей вырастит в подобном ключе. Ведь дети растут на примере родителей.

В итоге девочка, выросшая в семье, где доминирует мать, в будущем будет презирать мужчин или же ставить их ниже себя. А мальчик, который воспитывался доминирующей матерью, скорее всего, будет женоподобным. А когда наступит половая зрелость и возникнут определенные физиологические влечения, они могут быть уже направлены в неправильное русло.

Это не обязательно может проявиться в гомосексуализме. А, допустим, перерасти в такие эксгибиционистические, открытые вещи, о которых мы сейчас говорим. То есть, девушка, выросшая в таких условиях, может сама стать инициатором интимных отношений с мужчиной, включающих и прилюдное занятие сексом. Потому что она считает, что она главная в этих отношениях, и может себе позволить гораздо больше, чем любая другая девушка.

- Но не являются ли подобные нарушения нравственности и психические деформации признаком психиатрических патологий?

- На мой взгляд, в любом случае, когда у женщины возникает подобное поведение, нужно искать какую-то психическую патологию. Вообще 80-90% всех сексуальных извращений (перверсий) являются психической патологией. И только 10-20% проявляются у психически здоровых людей. Точнее у тех, у кого не выявлены психические заболевания.

Из этих 80-90% - около 50% представляют больные с неврозами, у которых имеются какие-то стрессовые воздействия. Это может проявляться в виде депрессии, навязчивых мыслей и даже истерических состояний. И зачастую девушки, которые демонстрируют подобное сексуальное поведение - это девочки с истерическим радикалом.То есть они хотят как-то подчеркнуть свою значимость или обратить на себя внимание хотя бы таким способом.

Остальные 30-40% - это люди с тяжелыми психическими заболеваниями. Такими, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз или психопатия, которая является пограничным состоянием. То есть, это либо импульсивная личность, которая сиюминутно должна удовлетворить свои желания. Или же это такой брутальный, расторможенный человек. Причем это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Я помню два случая, когда в разное время в наш психиатрический стационар госпитализировали двух девочек, которых застали в парке именно за занятием сексом. И, как выяснилось, обе они страдали шизофренией в маниакальной фазе.

- Не приведут ли все эти метаморфозы в половых отношениях к общей деградации общества? Ведь такое стремление к удовлетворению сексуального интереса принижает ценность семейно-брачных отношений, которые являются важнейшим элементом в строительстве нормального общества?

- Конечно, все это может привести к общей деградации общества. Ведь если один человек это себе позволяет, а 10 это видят, то девять из них может быть, отрицательно на это посмотрят, а один может принять это как норму поведения.

Существует статистика: один больной алкоголизмом заражает (то есть втягивает в алкоголизм) вокруг себя 10 человек. А страдающий наркоманией - 100 человек. Вот и в плане половых извращений соотношение такое же, как при алкоголизме может быть.

Пугает то, что общество стало толерантно к этому. Для того, чтобы не получить какую-то негативную реакцию или даже агрессию, люди могут закрыть на это глаза и пройти мимо.

Например, в Японии ребенок уже в 6-7 лет может один ходить в магазин за покупками. И родители, не боясь ничего, его отпускают. Почему? Потому что окружающие взрослые люди ненавязчиво опекают этого ребенка. Если он что-то делает неправильно, то обязательно кто-то из окружающих направит его в правильное русло. Поэтому они спокойны за своего ребенка, и знают, что он ничего не сделает противоправного и не попадет в какую-то неприятную историю.

В нашем обществе, если ребенок вышел на улицу, то уже можно сказать попадает во враждебную среду. Если даже не враждебную, то безразличную. Людям все равно, что происходит вокруг. Часто в Интернете можно увидеть сцены, когда девочки избивают девочек, а остальные это снимают на видео и выкладывают на каких-то сайтах. И никто из тех, кто это снимал, не заступился за эту девочку, не попытался прекратить драку. Они погнались за сенсацией. То же касается и других нарушений порядка или нравственности: увидел что-то подобное, заснял на видео, выложил в интернет и пошел дальше, даже не попытавшись вмешаться. А парочка, которая занималась прилюдно сексом на алматинской аллее, даже не обратила на это внимания.

-Что, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы искоренить эту порочную практику?

- Вопрос полового и морального воспитания касается не только родителей, медиков и педагогов, но и всего общества:как микросоциума, так и макросоциума. Прежде всего, у детей и подростков должны быть какие-то ориентиры, увлечения, интересы. Детям наряду с правильной информацией о физиологии человеческого организма, нужно рассказывать и о патологиях которые могут возникнуть из-за неправильного поведения, и, конечно, о нормах морали и поведения в обществе.

Мальчикам нужно с раннего детства прививать уважение к противоположному полу, а девочек воспитывать так, чтобы они ставили нравственность выше материальных благ или юношеской влюбленности.

На мой взгляд, в этом плане очень показателен один пример из истории. Во время Второй мировой войны врач-немец, обследуя молодых советских девушек, пригнанных в концлагеря, обнаружил, что практически все они оказались девственницами. И тогда он сказал: "Эту страну победить нельзя, потому что эта страна очень нравственная". То есть то, что девушка до свадьбы хранила девственность, являлось главным показателем, свидетельствующим о высоких моральных качествах общества. И нужно воспитывать наше молодое поколение так, чтобы оно тоже стремилось к этому.

Владимир Демидов

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