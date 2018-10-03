Названы самые слабые ВУЗы Казахстана

Рейтинг вузов составлен в рамках совместной работы НПП РК "Атамекен" и Министерства образования и науки РК.

Результаты презентовали в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций с участием и.о заместителя председателя правления НПП РК "Атамекен" Олжаса Ордабаева и председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Талгата Ешенкулова, сообщает Zakon.kz.

По итогам двух этапов "Атамекен" изучил, какие вузы закрепились в рейтинге. В тройку слабых наибольшее количество раз попадали такие вузы как, Мангистауский гуманитарно-технический университет по итогам 7 рейтингов вуз 7 раз занимал последние места. Центрально-азиатский университет 25 раз, Таразский государственный университет им.М. Дулати 23 раза из 41 рейтинга.

Олжас Ордабаев отметил, что данные показатели вызывают беспокойства и будут отражены в рекомендациях для министерства образования и науки.

В разрезе специальностей наиболее высокие баллы по качеству, актуальности и современности показали: университет Нархоз, КБТУ, КарГУ им.Е.Букетова, Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова.

Второй этап охватил 31 специальность, которые прошли проверку по следующим критериям: процент трудоустроенных выпускников и их средняя заработная плата, оценка актуальности программ, а также результаты анкетирования выпускников и оценка экспертов.

"На втором этапе оценку прошли популярные среди поступающих профессии. Это юриспруденция, туризм, казахский язык и литература. Поэтому думаю, что рейтинг станет полезным, как для вузов, так и для абитуриентов", - отметил председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Талгат Ешенкулов.

По результатам оценки высокий процент трудоустроенных показали выпускники специальности "Металлургия" - 80% трудоустроенных со средней заработной платой 147 тысяч тенге. Также высокие позиции заняли специальности "Оценка", "Информатика". Самой низкооплачиваемой стала специальность "Технология и конструирование изделий легкой промышленности" Казахского университета технологии и бизнеса. Средняя зарплата по специальности – 38,5 тысяч тенге.

Олжас Ордабаев отметил, что встречались специальности, где количество выпускников варьировалось от 3 до 5 человек, например, по специальности "Логистика", "Агрономия".

"Атамекен» в рекомендациях обязательно заострит внимание на данных образовательных программах. Насколько целесообразно открывать обучение по специальности с малым количеством студентов. Вузам рекомендуется сосредоточиться на своих «традиционных» специальностях и акцентировать процесс обучения более углубленно на подготовке и обучении специальностям востребованным на рынке", - выделил Олжас Ордабаев.

Специалисты акцентировали, что около 60% выпускников не устраиваются по профессии.

Независимый эксперт Жаркын Байпакбаев оценивал специальности "Автотранспорт и логистика". В качестве заключения эксперт отметил, что зачастую программы не соответствуют требованиям работодателей.

"В первую очередь мы обращали внимание на актуальность образовательной программы, глубину содержательности и целевое назначение. В ближайшее время на рынке будет спрос на логистов. По результатам оценки в некоторых вузах не все в порядке с документами, отсутствуют силлабусы, каталоги или цели по элективным предметам. Неэффективно распределены часы дисциплин, например, по дисциплинам "Коммерческая логистика" и "Логистика снабжения" совпадает количество кредитов и содержание программ", - перечислил Жаркын Байпакбаев.

Специалист также акцентировал, что в вузах отсутствует разбор практических кейсов, контакт с работодателями и видеоконференции с предприятиями. Также была отмечена проблема закрепления за одним преподавателем до 16 предметов, как соответствующих специализаций, так и несвойственных ему дисциплин. Что влияет на полноту знаний.

Напомним, что на первом этапе проведена оценка 784 образовательных программ, в сентябре эксперты оценили еще 681 программу. Всего в работу вовлечено 430 экспертов, опрошено более 6 000 выпускников 2016-2017 года выпуска.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!