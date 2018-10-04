Такой шаг поможет развить туризм в Центральной Азии.

Казахстан и Узбекистан могут ввести общую визу под названием "Шелковый путь", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Об этом стало известно в ходе международной выставки "Туризм на Шелковом пути", открывшейся сегодня в Ташкенте. Виза предполагает свободное перемещение из страны в страну для туристов. В ярмарке приняли участие представители Казахстана, Королевства Тайланд, Египта, Сингапура, Малайзии, Индии, Кореи, Турции и Китая. Каждая страна представила свой национальный колорит: культуру, достопримечательности и кухню. Цель ярмарки - обмен опытом между тур компаниями и расширение возможностей.

Ташкентская Международная Туристическая Ярмарка проводится с 95 года при официальной поддержке Всемирной Туристкой Организации ООН. Ежегодно на выставке собираются профессионалы туристического бизнеса со всех уголков мира.

-Обе стороны очень активно работают над этим. К этому проекту проявляет интерес и ряд других стран, расположенных на Шелковом пути. Мы надеемся, что в дальнейшем они тоже смогут присоединиться к такому соглашению, приведя свое законодательство и свои информационные системы в соответствии с требованиями, которые позволяют обеспечить взаимно-информационный обмен между нашими пограничниками, между нашими службами безопасности, - сказал Азиз Абдухакимов, заместитель премьер-министра Узбекистана.

Было отмечено, что такой шаг поможет развить туризм в Центральной Азии.

- Если эта виза заработает в ближайшее время, вы можете себе представить, как будет легко передвигаться туристам из одной страны в другую. Туристы, которые приезжают в Центральную Азию, хотят посмотреть не только Казахстан, но и Узбекистан, и Кыргызстан, и Таджикистан. Поэтому для туристов предоставляются очень хорошие возможности открыть для себя новые страны, - отметила председатель комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Майнюра Мырзамадиева.

Казахстан и Узбекистан уверены, что проект визы "Шелкового пути" в скором времени поддержат и другие соседние страны.

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