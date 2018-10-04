Скандал из-за общежития при университетах разгорелся в Алматы

Постояльцы задолжали университету.

В Алматы студенты не могут заселиться в общежитие, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Студенческое общежитие Национального исследовательского технического университета имени Сатпаева уже несколько десятков лет занято преподавателями. Несмотря на судебное решение о выселении, выезжать оттуда они не намерены. Уверяют, что имеют право на приватизацию комнат. В университетах сообщили, что комнаты предоставлялись временно. Сейчас жильцы уже не являются сотрудниками вузов. У них закончился трудовой договор, и теперь они обязаны освободить комнаты.

"Просто взяли и уволили. Якобы я не подтвердила квалификацию. Сейчас с семьей живем на пособия сына. Это 20 тысяч тенге. Живу здесь уже 17 лет. Я не съеду с этого общежития. Мне некуда идти. Столько лет я живу здесь, я уверена, что имею полное право на приватизацию этой комнаты", - говорит Женискуль.

Сами преподаватели уверяют, что причина их выселения из родных квадратных метров вовсе не в квалификации.

"20 человек уволили. Из-за того, что они проживают в общежитии. Не из-за того, что они непрофессиональные, негодные. Они по 20-30 лет проработали, отдали университету. Проживают малоимущие, многие матери - одиночки. На что они должны проживать? 7-10 лет прожил, даже если это ведомственное жилье, гражданин, проживающий в этом общежитии, полное право имеет на приватизацию", - говорит преподаватель КазНТУ им. Сатпаева Гульнур Калидолдина.

Однако, как заверили в учебном заведении, приватизировать комнаты в общежитии жильцы не имеют права, так как учреждение не является государственным. По словам директора департамента по управлению персоналом Айнур Исаевой, выяснилось, что постояльцы задолжали университету. Уверяет, что преподаватели не оплачивали проживание в комнатах. Общая сумма задолженности составляет 13 миллионов тенге.

"Да, есть закон, где говорится, что человек, проживающий в служебном жилище десять и более имеет право на приватизацию. Эта статья относится только к государственным учреждениям. Мы не коммерческое акционерное общество. Поэтому общежитие является собственностью университета. Это раз. Во-вторых, это общежитие. В общежитии должны жить студенты", - отмечает директор департамента по управлению персоналом Айнур Исаева.

Среди порядка двухсот постояльцев общежития есть и семь преподавателей Казахского Национального аграрного университета. Они также обвиняют руководство вуза в незаконности их увольнения. Как отметил начальник управления организационно-правовой работы Азамат Алтаев, у жильцов общежития закончился трудовой договор. Поэтому они освобождены от должностей и проживать в общежитии теперь не должны.

"В свое время, когда они нуждались в жилье, посмотрев на их социальное положение, мы предоставили им возможность временно пожить в этих общежитиях до решения своих жилищных вопросов. Срок договора аренды истек 31 августа", - пояснил начальник управления организационно-правовой работы КазНАУ Азамат Алтаев.

Сейчас сотрудники университетов все еще проживают в родном общежитии. И освобождать их они не собираются. Намерены писать письмо с жалобой президенту. Руководство же вузов планирует на эти места заселить студентов. 80 процентов из которых - нуждаются в общежитии.

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