Владельцам магазинов, где стоят "желто-зеленые" терминалы, грозит уголовная ответственность
Из теневого оборота уже изъято 183 подобных электронных терминала.
Фото : Вести4 октября 2018, 07:11
Владельцам магазинов грозит уголовная ответственность за размещение игорных автоматов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".
"Нашей службой проводится активная работа по пресечению незаконного игорного бизнеса, в том числе деятельности игровых автоматов. В настоящее время она завуалирована под видом псевдолотерейной деятельности. В простонародье их называют "желто-зеленые" автоматы. Из теневого оборота уже изъято 183 подобных электронных терминала. Эта работа будет продолжаться", - сказал старший следователь по особо важным делам СЭР ДГД по г. Алматы Жандар Ибрагимов.
Проводится работа по разъяснению арендодателям торговых площадей и магазинов о том, что предусмотрена уголовная ответственность за предоставление в аренду помещений для организации незаконного игорного бизнеса, в том числе для установки "желто-зеленых" терминалов".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4939936-9fee6f89e5e69a2905c26b8c0f75269e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...