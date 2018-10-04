Владельцам магазинов, где стоят "желто-зеленые" терминалы, грозит уголовная ответственность

Из теневого оборота уже изъято 183 подобных электронных терминала.

Владельцам магазинов грозит уголовная ответственность за размещение игорных автоматов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

"Нашей службой проводится активная работа по пресечению незаконного игорного бизнеса, в том числе деятельности игровых автоматов. В настоящее время она завуалирована под видом псевдолотерейной деятельности. В простонародье их называют "желто-зеленые" автоматы. Из теневого оборота уже изъято 183 подобных электронных терминала. Эта работа будет продолжаться", - сказал старший следователь по особо важным делам СЭР ДГД по г. Алматы Жандар Ибрагимов.

Проводится работа по разъяснению арендодателям торговых площадей и магазинов о том, что предусмотрена уголовная ответственность за предоставление в аренду помещений для организации незаконного игорного бизнеса, в том числе для установки "желто-зеленых" терминалов".





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