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Владельцам магазинов, где стоят "желто-зеленые" терминалы, грозит уголовная ответственность

Из теневого оборота уже изъято 183 подобных электронных терминала.

Фото : Вести4 октября 2018, 07:11

Владельцам магазинов грозит уголовная ответственность за размещение игорных автоматов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

"Нашей службой проводится активная работа по пресечению незаконного игорного бизнеса, в том числе деятельности игровых автоматов. В настоящее время она завуалирована под видом псевдолотерейной деятельности. В простонародье их называют "желто-зеленые" автоматы. Из теневого оборота уже изъято 183 подобных электронных терминала. Эта работа будет продолжаться", - сказал старший следователь по особо важным делам СЭР ДГД по г. Алматы Жандар Ибрагимов.

Проводится работа по разъяснению арендодателям торговых площадей и магазинов о том, что предусмотрена уголовная ответственность за предоставление в аренду помещений для организации незаконного игорного бизнеса, в том числе для установки "желто-зеленых" терминалов".


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