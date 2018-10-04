Экс-продюсера Димаша Кудайбергена обвинили в рукоприкладстве

Алпа Шарим Алпамыс Шаримов 5 раз хлопнул ее по плечу, не рассчитав силы.

Экс-продюсера казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена обвинили в рукоприкладстве, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте, который произошел на гранд-бале, написала журналистка из Уральска Динара Киндербаева на своей странице в Facebook.

Несколько журналистов, включая Динару Киндербаеву, пригласили на мероприятие с целью освещения в СМИ.

- В какой-то момент я стояла у колонны и ждала подходящего кадра. Тут я почувствовала, как меня резко одернули за кофточку со словами "Уйди отсюда!". Я обернулась и увидела бывшего продюсера Димаша Кудайбергенова, нашего земляка Алпа Шарим Алпамыса Шаримова. Я не стала реагировать на его жесткость, отнеслась с пониманием, подумав: "Человек нервничает из-за данного мероприятия"... В этом и была моя ошибка. Позволив такое отношение к себе один раз, уже через пол часа мне пришлось столкнуться с наихудшим отношением, - написала журналистка.

Чуть позже он подошел к Динаре снова и 5 раз хлопнул ее по плечу, не рассчитав силы.

-"Вы чего? Не бейте меня!". Его ответ меня ошеломил! "БУДУ БИТЬ! БУДУ БИТЬ! ПОШЛА ОТСЮДА!" - накричал он на меня. Подозвав волонтера, он попросил, чтобы меня вытолкнули ко входу к другим журналистам. Я даже среагировать не успела. Меня вытолкнули...,-продолжила рассказ корреспондентка.

Другому журналисту Шаримов якобы заявил: "Я хозяин всего этого! Я хозяин этого бала!".

-Увидев по сути, что это за человек, его человеческие качества (которых нет), могу сказать, что благотворительность – это не истинная причина организации гранд-бала в Уральске. Для него это возможность сделать имя! (…) Напыщенность, хамство, самовлюбленность, невоспитанность – вот, что он продемонстрировал к людям», - пришла к выводу сотрудница уральского издания.

В комментарии "NewTimes.kz" Шаримов назвал ситуацию провокацией.

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