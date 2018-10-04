Контрабанда амфетамина пресечена в Алматы

Вес - 2,522 грамма.

В Алматы задержана контрабанда психотропного вещества "Амфетамин", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт СЭР ДГД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по городу Алматы, после получения почтового отправления из стран Европейского союза в количестве 2 места, был задержан гражданин Республики Казахстан, у которого изъято психотропное вещество – "Амфетамин", весом 2,522 гр.

СЭР ДГД по городу Алматы по данному факту было возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование, где он был признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ст.268 ч.2 п.5 УК Республики Казахстан.

В настоящее время проводятся следственные действия.

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