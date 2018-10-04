Интернет в селе. Выросло число абонентов глобальной сети

В селе находится уже каждый пятый интернет-абонент.

Число абонентов фиксированного интернета в Казахстане практически прекратило рост, за последний год число абонентов увеличилось лишь на 0,6%, до 2,5 млн человек к августу 2018 года, по сравнению с годовым ростом к августу 2017 года на 12%. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

При этом количество абонентов фиксированного интернета в сельской местности за год подскочило на 9,2%. В результате доля села увеличилась за год с 19,1% до 20,7%.







Самое большое число абонентов фиксированного интернета в Астане - 666,7 тысячи, следом идет Алматы - 394,9 тысячи, и замыкает ТОП 3 Алматинская область - 176,4 тысячи.







Объем услуг интернет-связи за январь-август 2018 года составил 112,7 млрд тг, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем услуг в сельской местности вырос за год на 5,1%, до 9,4 млрд тг. В противовес количеству абонентов, доля села в общем объеме услуг по РК сократилась с 8,4% до 8,3%.

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