Казцинк внедрит семь проектов по цифровизации производства до 2025 года

Планируется к применению технология искусственного интеллекта.

На проекте "Полиметаллы Жайрема" в Карагандинской области, получившем государственную поддержку от Банка развития Казахстана, в следующем году планируется применить цифровые технологии в производственном процессе. Помимо Жайрема инновации, в том числе искусственный интеллект, будут использованы еще на шести проектах "Казцинка".

Ставшая партнером БРК ("дочка" Холдинга "Байтерек") в прошлом году компания "Казцинк" (контролируемая Glencore International AG) активно работает по дорожной карте цифровизации.

"В "Казцинке" в рамках дорожной карты проектов технического перевооружения с применением элементов Индустрии 4.0 запланированы к реализации семь проектов. Некоторые из проектов уже запущены, как например, автоматизированная система управления "Pitram" на Малеевском руднике в Зыряновске, другие будут внедрены в срок до 2025 года", - прокомментировал менеджер по бизнес-трансформации компании Максим Гайфуллин.

В списке производств, которым предстоит пройти процесс цифровизации, проект "Полиметаллы Жайрема" в Карагандинской области.

Прошлой осенью Банк развития Казахстана открыл для "Казцинка" финансирование строительства нового горно-обогатительного комбината (ГОК) в поселке Жайрем.

"Данный проект имеет важное значение для развития всего горно-металлургического комплекса Казахстана. Жайрем относится к числу крупнейших мировых месторождений свинца, цинка и барита. Жайремский ГОК - прежде всего, перспективный проект "Казцинка", направленный на дальнейшее развитие горнодобывающей отрасли страны.", - отметил старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Бахытжан Омаров.

В 2019 году там планируется применить новые технологические решения с использованием современного высокопроизводительного оборудования в переработке полиметаллических руд с месторождения "Жайрем".

Также, по информации компании "Казцинк", в рамках дорожной карты цифровизации до конца текущего года планируется завершить проект "Новый металлургический баланс". Он предполагает создание единой информационной базы производственных данных, цифровизацию основных процессов: сушку проб, передвижения материалов через весы, расчета подачи штабеля и т.д.

К 2019 году будет внедрена система планирования и бюджетирования от компании RPM GLOBAL для горного производства. Как пояснили в компании, данная система дает возможность сценарного моделирования и планирования производственно-экономической деятельности рудников и карьеров.

В следующем году продолжится внедрение цифрового проекта "Внедрение и тиражирование SAP". Это единая интегрированная информационная система, связывающая бизнес-процессы, управление производством и персоналом с применением облачных технологий.

Также в 2019 году на производстве будет применен проект "BigData" - система принятия объективных производственных решений, в основе которых лежат статистические и фактические данные.

Самый дальний в списке по времени реализации проект "Самообучающие системы" планируется запустить в 2025 году. В его рамках планируется применить технологию искусственного интеллекта для автоматизации и контроля процессов производства, а также принятия оперативных решений.

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