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В каких сферах применяют искусственный интеллект в Карагандинской области

В каких сферах применяют искусственный интеллект в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:01 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области уже реализовано несколько цифровых проектов с применением технологии искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.
"Технология искусственного интеллекта применяется в Карагандинской области с 2019 года в сфере здравоохранения. В 49 медицинских организациях внедрена PACS-система, которая позволяет улучшить качество интерпретации исследований за счет подключения искусственного интеллекта для чтения медицинских изображений. За пять лет работы этого цифрового проекта проведено почти 2,8 млн радиологических исследований". Руководитель управления информатизации, госуслуг и архивов Карагандинской области Константин Ильницкий

По его словам, в этом году искусственный интеллект начали использовать для контроля за безопасностью на дорогах. В июле в Караганде и Темиртау установили 22 новых аппаратно-программных комплекса "Пешеход". Его работа основана на технологии компьютерного зрения.

"Комплекс фиксирует зону пешеходного перехода, зонирует. При появлении в этой зоне пешехода и автотранспорта формируется карточка события. Таким образом, к штрафу, который приходит к водителю, прилагается и видео самого нарушения. Можно увидеть направление движения пешехода, направление автомобиля, то есть это не просто статичная картинка. Доказательная база будет полностью собрана", - пояснил Константин Ильницкий.

Еще один проект с использованием технологии компьютерного зрения запущен в пилотном режиме. Он направлен на то, чтобы следить за состоянием дорог. Через видеорегистраторы на машинах патрульных служб, скорой помощи выявляют ямы на дорогах. Затем информация автоматически выводится на карту, которая находится в распоряжении коммунальных служб.

В каких сферах применяют искусственный интеллект в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:01

Фото: Управление информатизации, госуслуг и архивов Карагандинской области

По примеру Алматы в Караганде намерены внедрить проект "Умные сфетофоры". Это поможет бороться с пробками на дорогах. Новая система будет регулировать движение на перекрестках, учитывая интенсивность транспортного потока.

Искусственный интеллект планируют использовать и в школах Карагандинской области. С 1 сентября начнут внедрять систему биометрической идентификации личности. Предусматривается, что по отпечатку ладони школьники будут проходить в здание учебного заведения, оплачивать обеды в школьной столовой и пользоваться "Электронной библиотекой".

"Родители, используя мобильное приложение, будут получать уведомления о входе и выходе своего ребенка из здания школы, а также смогут регулировать питание в школьной столовой. В 2024 году планируется охватить проектом 132 школы, в 2025 году еще 268, доведя исполнение проекта до 100%", - добавил руководитель управления.

Специалистов по искусственному интеллекту готовят на нескольких площадках: в вузах и колледжах, IT-хабе "Терриконовая долина".

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