Бокс может исчезнуть из программы Олимпийских игр

Конгресс AIBA состоится в ноябре.

Существование бокса в программе Олимпийских игр находится под угрозой из-за проблем в Международной федерации бокса (AIBA), сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Международного олимпийского комитета (МОК).

В начале ноября 2017 года исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. Позднее чиновник, возглавлявший AIBA на протяжении 11 лет, ушел в отставку с поста главы организации. Исполняющим обязанности работал вице-президент AIBA Франко Фальчинелли, в конце января 2018 года и. о. президента организации стал Гафур Рахимов.

"Исполком МОК выражает глубокую озабоченность ситуацией в AIBA и руководством организации. МОК вновь заявляет о своей четкой позиции - если на предстоящем конгрессе AIBA вопросы управления не будут должным образом удовлетворять МОК, наличие бокса в олимпийской программе и даже признание AIBA как Международной федерации, признанной МОК, находится под угрозой", - говорится в релизе.

Конгресс AIBA, на котором пройдут выборы нового главы организации, состоится в Москве в ноябре.

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