Кто и как осуществляет авансовые платежи КПН

Расчет авансовых платежей до декларации представляется не позднее 20 января отчетного налогового периода.

В Управлении государственных доходов по Алатаускому району разъяснили, кто и как осуществляет авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу (КПН), передает Zakon.kz.

Налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, превышает сумму в 325 тыс. МРП, действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году, исчисляют и уплачивают:

авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате равными долями за каждый месяц первого квартала отчетного налогового периода (авансовые платежи до декларации);

авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате равными долями за каждый месяц второго, третьего, четвертого кварталов отчетного налогового периода (далее – авансовые платежи после декларации).

Налогоплательщики составляют и представляют в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика:

расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период (расчет авансовых платежей до декларации);

расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период (расчет авансовых платежей после декларации).

При этом вышеуказанные налоговые обязательства не исполняют следующие категории налогоплательщиков:

- налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325 000-кратному размеру МРП, действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году;

- вновь созданные налогоплательщики – в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная регистрация в органе юстиции, а также в течение последующего налогового периода;

- вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения юридического лица, – в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода;

- некоммерческие организации;

- автономные организации образования;

- налогоплательщики, осуществляющие деятельность в социальной сфере;

- налогоплательщики, осуществляющие деятельность на территории специальной экономической зоны.

Сумма авансовых платежей:

- до декларации исчисляется (начисляется) за первый квартал отчетного налогового периода в размере одной четвертой от общей суммы авансовых платежей, исчисленной в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий налоговый период.

- до декларации исчисляется исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период налогоплательщиками, которые:

не исчисляли авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в предыдущем налоговом периоде;

- после декларации исчисляется в размере трех четвертых от суммы корпоративного подоходного налога, исчисленного за предыдущий налоговый период;

- после декларации исчисляется исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период в случаях:

если сумма корпоративного подоходного налога, исчисленного за предыдущий налоговый период в соответствии с пунктом 1 статьи 302 и статьей 652 Налогового Кодекса, равна нулю;

продления срока представления декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период.

Расчет авансовых платежей до декларации представляется не позднее 20 января отчетного налогового периода; после декларации представляется не позднее 20 апреля отчетного налогового периода.

Как отметили в УГД, налогоплательщики вправе представить дополнительный расчет авансовых платежей после декларации не позднее 31 декабря отчетного налогового периода.

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