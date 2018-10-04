В 90-х почти в каждой третьей семье Казахстана имелся осужденный

Решить вопрос помог проект «10 лет по снижению тюремного населения».

За три года реализации проекта Европейского Союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» (EUCJ) тюремное население Казахстана сократилось с 48 тыс. (данные на 2012 год) до 32 тыс. в 2018 год. А реализация самого проекта получила международное признание. Об этом сегодня на международной конференции на тему «Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами» сказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Нет ни у кого сомнений сегодня, что проект европейского союза кардинально помог дальнейшему развитию правоохранительной и судебной системы Казахстана. Прокуратура первая ощутила этот вклад на себе. Что такое вообще три года. Казалось бы, срок вообще не большой. Но когда мы обретали независимость, Казахстан находился в тройке лидеров по тюремному населению. В момент обретения независимости в наших колониях находилось 100 тысяч людей, надо было с этим решать. Почти в каждой седьмой семье Казахстана имелся осужденный», - сказал Ахметжанов.

Решить вопрос помог проект «10 лет по снижению тюремного населения». Благодаря системным мерам тюремное население сократилось с 48 тысяч в 2012 году до 32 тыс. в 2018 году, Казахстан улучшил свое положение с 35 до 82 места в международном тюремном индексе, закрыто 8 колоний, сэкономлено 12 млрд тенге, которые пошли на другие социально значимые проекты.

«Этот проект был закрыт в 2017 году, мы тогда находились на 66 месте, но мы продолжали темп и дошли до 82. В связи с принятием в этом году закона «О гуманизации и снижении репрессивности» на волю вышло более 4000 тюремного населения. Скептики негативно высказывались, не верили», - продолжил он.

Ахметжанов сделал акцент на концепции проекта. Так, изоляции должны подлежать только те, кто реально представляет угрозу обществу. Остальных система должна была ресоциализировать и вернуть в общество нормальными полноценными гражданами.

«Глаза государства поставил задачу, что реформы не должны идти в ущерб правам и безопасности нашего общества. Поэтому те, кто должен сидеть в местах лишения – это особо опасные преступники, убийцы, грабители, разбойники, насильники, педофилы. Они и содержатся в тюрьмах. Но остальных мы должны сделать полноценными членами нашего общества», - добавил он.

По его словам, эти меры никак не отразились на криминогенности Казахстане. По сравнению с 2012 годом на 22% снизились тяжкие и особо тяжкие преступления, разбои, изнасилование, повторная преступность. (…)

Благодаря закону о модернизации уголовного процесса повышена состязательность, расширены полномочия адвоката, сроки задержания сокращены с 72 до 48 часов, для несовершеннолетних – до 24 часов. По его словам, были сомнения, что в течение 48 часов следователи не будут успевать подготовить доказательства, но статистика показала, что в 83% избираются меры без санкций суда в течение 48 часов.

Татьяна Ковалева, Астана

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