Нурсултан Назарбаев выступит с Посланием народу Казахстана
После выступления Президента состоится расширенное заседание Правительства.
Фото : primeminister.kz4 октября 2018, 13:11
Завтра, 5 октября, Президент Казахстана выступит с Посланием народу Казахстана, передает Zakon.kz.
Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Талгат Калиев.
"Завтра, после выступления Президента с Посланием народу Казахстана состоится расширенное заседание Правительства с участием руководителей местных исполнительных органов. Будет интересно", - написал Калиев.
С предыдущим Посланием Президент страны Нурсултан Назарбаев выступал в январе 2018 года.
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