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Нурсултан Назарбаев выступит с Посланием народу Казахстана

После выступления Президента состоится расширенное заседание Правительства.

Фото : primeminister.kz4 октября 2018, 13:11

Завтра, 5 октября, Президент Казахстана выступит с Посланием народу Казахстана, передает Zakon.kz.

Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Талгат Калиев.

"Завтра, после выступления Президента с Посланием народу Казахстана состоится расширенное заседание Правительства с участием руководителей местных исполнительных органов. Будет интересно", - написал Калиев.

С предыдущим Посланием Президент страны Нурсултан Назарбаев выступал в январе 2018 года.


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