СМИ: Скрипаль отказался переехать в США

Скрипаль и его дочь Юлия остаются под защитой полиции.

Отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не хочет уезжать в другую страну, сообщил автор книги Skripal Files, журналист британской телерадиокорпорации "Би-би-си" Марк Урбан, передает РИА Новости.

"Вопроса о возвращении Скрипаля домой не стоит, его дом займут британские налогоплательщики, его жизнь на этой улице (в Солсбери. — Прим. ред.) окончена…" — говорится в книге.

Урбан пишет, что сейчас Скрипаль и его дочь Юлия остаются под защитой полиции, но это не может продолжаться вечно. Поэтому, как отмечает журналист, открыт вопрос, где им жить.

"Пока Скрипали были в больнице, на Даунинг-стрит звучали предложения о том, чтобы они уехали в Америку или другую англоговорящую страну и были бы снабжены новыми личными данными", — рассказал автор и добавил, что они негативно отнеслись к этой идее.

Книга Skripal Files написана по материалам бесед с бывшим полковником ГРУ. Она появилась в продаже в четверг. В ней рассказывается о работе Скрипаля на британскую разведку и говорится, что тот не верил в свое отравление российскими спецслужбами. Посольство России в Великобритании назвало книгу подменой реального появления Скрипаля на экране и его показаний по инциденту в Солсбери.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!