Учителя и нескольких учеников увезли в больницу из школы Уральска

По предварительной информации они отравились газом.

Из школы №40 в Уральске эвакуировали свыше трехсот детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД ".

Как рассказал директор учебного заведения Максут Галиев, во время большой перемены, в 11.05-11.15, на третьем этаже школы почувствовался резкий запах газа.

- На место были незамедлительно вызваны сотрудники полиции, врачи скорой помощи и все компетентные органы. Из школы эвакуировали свыше 300 детей и работников школы, - рассказал Максут Галиев.

Выяснилось, что с места ЧП были госпитализированы пятеро детей и один педагог. По предварительной информации, помощь потребовалась ученикам 8 и 11 классов.

- Мне только что позвонили из школы и сказали срочно приехать. Дочке стало плохо. Она учится в 9 классе. Сейчас её осматривают в машине скорой. Говорят, отравление. Она вся дрожит, - рассказала мама одной из учениц.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что по предварительной информации дети отравились газом.

Стоит отметить, что сотрудники полиции оцепили школу. На месте работают кинологи, сотрудники МЧС, МПС.

Другие подробности выясняются.

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