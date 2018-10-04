Выборы депутатов Сената от Шымкента пройдут 5 октября

Выборы будут проводиться одновременно по двум мандатам депутатов Сената Парламента.

5 октября 2018 года пройдут выборы депутатов Сената Парламента РК от города Шымкента, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Выборы будут проводиться одновременно по двум мандатам депутатов Сената Парламента. Срок полномочий избираемых депутатов будет соответствовать сроку полномочий депутатов Сената, избранных в 2014 и 2017 годах. Всего в выборах участвуют 6 кандидатов, из них 2 человека – выдвинуты маслихатом города, 4 – в порядке самовыдвижения.

В день голосования на официальном Интернет-ресурсе ЦИК www.election.gov.kz будет доступен сервис электронного сопровождения выборов депутатов Сената.

Как отмечается, электронная регистрация выборщиков впервые была успешно применена на прошедших 28 июня 2017 года выборах депутатов Сената. В этом году функционал Интернет-ресурса доработали, добавлена еще одна языковая версия и создана дополнительная страница с отображением анкетных данных и краткой информацией по кандидатам.

Для посетителей сайта на главной странице Интернет – ресурса Центризбиркома будут доступны баннеры для просмотра сведений о явке выборщиков и предварительных результатах голосования в режиме реального времени, которые будут активированы в день голосования, утром 5 октября 2018 года.

«Использование функционала Интернет-ресурса Центральной избирательной комиссии направлено на реализацию задач государственной программы «Цифровой Казахстан» и обеспечение транспарентности проведения выборов», - говорится в сообщении.

5 октября в здании ЦИК будет открыт пресс-центр, где журналисты в режиме реального времени смогут наблюдать за ходом голосования, а также задать интересующие вопросы по электронному сопровождению выборов.

Предстоящие выборы назначены Указом Президента РК от 9 августа 2018 года «О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента на 5 октября 2018 года».

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