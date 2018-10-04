В Кыргызстане обсуждают возможность введения безвизового режима для китайских туристов

Кыргызстан ежегодно посещают около 4 млн туристов.

В парламенте Кыргызстана депутат от фракции «Республика –Ата журт» Махабат Мавлянова на заседании Жогорку Кенеша в четверг предложила обсудить возможность введения безвизового режима для китайских туристов, передает КирТАГ.

«Есть данные, что туристы из Китая вносят значительный вклад в формирование ВВП туристических стран. Россия и Казахстан уже внедрили безвизовый режим для групповых туристических групп из Китая. Нам нужно использовать эту возможность по привлечению туристов из Китая, это будет способствовать и развитию туризма в целом», - предложила депутат.

Отметим, Кыргызстан ежегодно посещают около 4 млн туристов, из низ 30% - граждане стран дальнего зарубежья, в том числе КНР.

В то же время более 80% рабочих квот на работу в Кыргызстане получают граждане КНР. Так, по данным государственной службы миграции, в прошлом году разрешение на работу получили 14 768 иностранцев, 11 593 из них являются гражданами КНР. В прошлом году в Кыргызстане зарегистрировались 27 566 граждан КНР, в том числе 14 354 — в Бишкеке. За это же время 47 китайцев получили гражданство КР.

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