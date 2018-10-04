Задержан водитель-беглец, сбивший двух девушек в Алматы

Он водворен в изолятор временного содержания.

Задержан водитель BMW, допустивший наезд на двух девушек-пешеходов, и скрывшийся с места происшествия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Как сообщили в ведомстве, 25-летний Ермек Нәсіл, разыскиваемый за совершение дорожно-транспортного происшествия и скрывшийся с места ДТП, в настоящее время находится под следствием. 2 октября он был водворен в изолятор временного содержания.

«Напомним, 26 сентября около 08.40 часов водитель неустановленной автомашины, следуя по проспекту Райымбека, допустил наезд на двух девушек-пешеходов и с места ДТП скрылся, не оказав помощи потерпевшим. Тогда сразу же были опрошены свидетели и очевидцы происшествия, проведена проческа местности, осмотрены камеры видеонаблюдения. Для раскрытия данного преступления был ориентирован личный состав ДВД города. В ходе проведения розыскных мероприятий нами в тот же день была обнаружена автомашина марки "BMW 525І" с признаками ДТП. Ее водитель бросил возле одного из домов 5-го микрорайона. Также была сразу же установлена личность водителя, подозреваемого в ДТП. Им оказался 25-летний житель Алматинской области», - рассказал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

Между тем, по данным Управления дознания ДВД города Алматы, в настоящее время гражданин Нәсіл привлечен к уголовной ответственности сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст. 345 ч.2 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) и ст.347 ч.1 УК РК (оставление места дорожно-транспортного происшествия). Досудебное расследование продолжается.

Наезд на двух девушек – пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте, в нескольких десятках метров от надземного пешеходного перехода, произошел в районе пересечения улиц Раимбека и Отеген батыра. Водитель BMW на большой скорости совершил наезд, и не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы.

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