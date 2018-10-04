Казахстанский производитель бесшовных труб наращивает объемы экспорта

Абсолютное качество бесшовных труб отвечает всем мировым стандартам.

Продукция казахстанской компании по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли становится все более востребованной в странах СНГ и государствах дальнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

По словам представителей компании, абсолютное качество бесшовных труб, выпускаемых ими, отвечает всем мировым стандартам. Оно достигается путем внедрения уникального оборудования, а также новейших методов контроля качества и испытания изготовленной трубной продукции.

В октябре 2018 года АО ЭСК "KazakhExport" оказало поддержку компании KSP Steel по страхованию кредита экспортера и предэкспортному финансированию на пополнение оборотных средств в сумме 2,65 млрд.тенге. Сделка была реализована совместно с АО ДБ "Альфа-Банк".

Благодаря предоставленной АО ЭСК "KazakhExport" поддержке компания сможет нарастить объемы экспорта стальных бесшовных обсадных, нефтепроводных, насосно-компрессорных труб и муфт в Российскую федерацию.

В текущем году это уже третья сделка с KSP Steel, две предыдущие сделки были заключены с целью экспорта крупных партий бесшовных труб в Российскую Федерацию. Тогда производственное предприятие успешно экспортировало продукцию на сумму порядка 550 миллионов российских рублей.

Механизм настощей сделки предэкспортного финансирования заключается в том, что "KazakhExport" страхует отсрочку платежа по экспортному контракту и финансирует экспортера на пополнение оборотных средств. В результате, казахстанский экспортер получает дополнительные оборотные средства необходимые для исполнения обязательств по контракту, а также имеет возможность нарастить объемы экспорта своей продукции.

Предэкспортное финансирование – инструмент "KazakhExport" по предоставлению финансирования казахстанским экспортерам на пополнение оборотных средств через обусловленные вклады в банки Республики Казахстан.

Миссией АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.



АО ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан) входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. банковской группы "Альфа-Групп", со штаб квартирой в Люксембурге. Инвестиции холдинга ABHH сосредоточены в Нидерландах, России, Украине, Беларуси и Казахстане. Филиальная сеть Альфа-Банка представлена в 15 городах Казахстана.

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