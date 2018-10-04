Курс доллара превысил 367 тенге на дневных торгах

В обменниках доллар продают по 370 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 367,55 тенге за доллар при объеме торгов 56 750 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 367,20 тенге за доллар (+3,00 тенге), суммарный объем торгов – 88 600 тыс. USD (+27 600 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 421,33 тенге за евро при объеме торгов 700 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5618 тенге за рубль при объеме торгов 45 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5630 тенге за рубль (-0,0085 тенге), суммарный объем торгов – 55 млн рублей (+29 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 367,9-369,9 тенге, евро - 423-426 тенге, рос.рубля - 5,57-5,63 тенге.

В торгах принял участие 21 банков.

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