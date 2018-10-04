Мужчина, убивший женщину и изнасиловавший ее дочь, избежал тюрьмы

Мужчину признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу.

В Кызылорде вынесен приговор в отношении мужчины, который изнасиловал 9-летнюю девочку и убил ее мать, передает Zakon.kz.

Преступление было совершено в июле этого года в дачном кооперативе. По данным следствия, пьяный мужчина зашел в дом, где находились женщина с дочкой третьеклассницей. Мужа в это время дома не было. Подсудимый изнасиловал девочку, и убил ее мать, которая пыталась отбить своего ребенка.

Постановлением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 99 ч. 2 пп. 5,10 (Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), ст. 120 ч. 2 п. 2 (Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей), 120 ч. 4 (Изнасилование малолетней) и ст. 121 ч. 4 (Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего) УК РК", частью 4 статьи 121 УК РК.

"В связи с тем, что данные запрещенные уголовным законом деяния он совершил в состоянии невменяемости, на основании заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, в отношении него применены принудительные меры медицинского характера, назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области.

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