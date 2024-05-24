Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Отец убил сына в Шымкенте и избежал тюрьмы

Отец убил сына в Шымкенте и избежал тюрьмы, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 21:46 Фото: pixabay
Жителю Шымкента, который убил собственного сына, удалось избежать тюрьмы. Суд направил преступника на принудительное лечение в психиатрическую клинику. В ходе досудебного расследования выяснилось, что мужчина пошел на убийство, находясь в невменяемом состоянии, передает Zakon.kz.

Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента. По материалам дела, трагедия произошла в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Нурсат. В квартире между отцом и сыном возникла ссора. Конфликт перерос в поножовщину, осужденный нанес своему 28-летнему сыну несколько ножевых ранений, а после перерезал ему горло. Пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина был невменяем. Прокурор ходатайствовал освободить обвиняемого от уголовной ответственности.

Отец убил сына в Шымкенте и избежал тюрьмы , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 21:46

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбкова

"Выводы суда подтверждаются показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз. Прокурор просил освободить Шаймурзаева А. от уголовной ответственности за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса, в состоянии невменяемости и назначить ему принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением и производство по делу прекратить. Потерпевшие и сторона защиты согласились с позицией прокурора", – рассказал судья СМУС Шымкента Абинур Карабаев.

Тело 28-летнего жителя Шымкента нашла мать в квартире в декабре прошлого года. По словам соседей, погибший был дружелюбным.

Выяснилось, что после случившегося его отец подался в бега. Его удалось задержать через несколько суток. Суд, рассмотрев дело и учитывая все обстоятельства, удовлетворил ходатайство гособвинителя. После того, как решение суда вступит в законную в силу, будет определено место лечения для него.

"Суд назначил ему принудительные меры медицинского характера. Согласно статье 16 УК РК к уголовной ответственности привлекаются только вменяемые лица. Шаймурзаев А. был признан экспертизой невменяемым, страдающим параноидальной шизофренией", – объяснил решение судья Абинур Карабаев.

Похожая трагедия произошла на востоке Казахстана в 2022 году. Отец нанес огнестрельное ранение из зарегистрированного охотничьего ружья своему сыну, от которого последний скончался. После этого сам покончил жизнь самоубийством.

Читайте также

В Алматы загорелся цех по переработке подержанных машин
В Алматы загорелся цех по переработке подержанных автошин
Крупный пожар произошел в ресторанном комплексе Уральска
Крупный пожар произошел в ресторанном комплексе Уральска
Изнасилование девочки в Уральске: ее мать просит оправдать подсудимых
Групповое изнасилование девочки в Уральске: ее мать просит оправдать подсудимых
Карина Адильбекова
Шымкент 2024 год Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
В каких регионах Казахстана еще будет снег
В каких регионах Казахстана ожидается снег, рассказали синоптики
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: