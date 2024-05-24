Отец убил сына в Шымкенте и избежал тюрьмы

Жителю Шымкента, который убил собственного сына, удалось избежать тюрьмы. Суд направил преступника на принудительное лечение в психиатрическую клинику. В ходе досудебного расследования выяснилось, что мужчина пошел на убийство, находясь в невменяемом состоянии, передает Zakon.kz.

Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента. По материалам дела, трагедия произошла в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Нурсат. В квартире между отцом и сыном возникла ссора. Конфликт перерос в поножовщину, осужденный нанес своему 28-летнему сыну несколько ножевых ранений, а после перерезал ему горло. Пострадавший скончался на месте преступления.



В ходе расследования выяснилось, что мужчина был невменяем. Прокурор ходатайствовал освободить обвиняемого от уголовной ответственности.

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"Выводы суда подтверждаются показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз. Прокурор просил освободить Шаймурзаева А. от уголовной ответственности за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса, в состоянии невменяемости и назначить ему принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением и производство по делу прекратить. Потерпевшие и сторона защиты согласились с позицией прокурора", – рассказал судья СМУС Шымкента Абинур Карабаев.

Тело 28-летнего жителя Шымкента нашла мать в квартире в декабре прошлого года. По словам соседей, погибший был дружелюбным.

Выяснилось, что после случившегося его отец подался в бега. Его удалось задержать через несколько суток. Суд, рассмотрев дело и учитывая все обстоятельства, удовлетворил ходатайство гособвинителя. После того, как решение суда вступит в законную в силу, будет определено место лечения для него.

"Суд назначил ему принудительные меры медицинского характера. Согласно статье 16 УК РК к уголовной ответственности привлекаются только вменяемые лица. Шаймурзаев А. был признан экспертизой невменяемым, страдающим параноидальной шизофренией", – объяснил решение судья Абинур Карабаев.

Похожая трагедия произошла на востоке Казахстана в 2022 году. Отец нанес огнестрельное ранение из зарегистрированного охотничьего ружья своему сыну, от которого последний скончался. После этого сам покончил жизнь самоубийством.