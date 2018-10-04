200 человек эвакуировали из горящего дома в Актобе

Спасено трое человек.

В Актобе в девятиэтажном доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Фото и видео происшествия опубликовали в Instagram.

По информации официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова, пожар начался на третьем этаже жилого дома по проспекту Абулхаир хана.

"Произошло загорание обшивки балкона квартиры на третьем этаже. На место происшествия выехало девять единиц техники и 37 человек личного состава. Звонок о пожаре поступил в 16:03 по времени Астаны (по местному времени в 15:03 - прим), пожарные прибыли в 16:17", - сообщил Нурахметов.

По предварительным данным, эвакуировано 200 человек, спасены - три.

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