В сфере образования снижаются коррупционные правонарушения

Пресс-служба акима области опровергла ложную информацию.

Недавно по итогам совещания по вопросам снижения уровня коррупции в сфере образования, организованного акиматом Туркестанской области и Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области, в средствах массовой информации были опубликованы неверные данные.

В опровержении недостоверных сведений, опубликованных в СМИ, пресс-служба акима Туркестанской области разъясняет следующее.

В частности, руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области Галым Турсынбаев сообщил, что за последние три года по республике в сфере образования было возбуждено 513 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 305 лиц. Это республиканский показатель.

Вместе с тем, в Туркестанской области за последние три года зарегистрировано 50 случаев коррупционных правонарушений. На сегодня ряд лиц привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, по информации руководителя областного управления образования Исатая Сагиндикова, за 8 месяцев 2018 года на территории области зарегистрировано 6 коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами образовательных учреждений. Среди них директора 4 школ, один технический персонал и один ведущий специалист. При этом следует отметить, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в результате проведенной специальной работы ситуация в нашем регионе значительно улучшилась, а коррупционные преступления уменьшились практически в два раза. К примеру, за 8 месяцев 2017 года было зарегистрировано 11 случаев коррупции.

Наряду с этим, на сегодняшний день управлением проводится соответствующая работа на областном уровне, направленная на профилактику коррупционных правонарушений. К примеру, в целях реализации работы по снижению коррупционных рисков начата автоматизация процесса выдачи направлений и постановки на очередь в дошкольные образовательные организации. На сегодняшний день 481 учреждение или 35% из числа всех 1368 дошкольных организаций области работают в рамках этой системы.

Следует подчеркнуть, что до конца этого года на портал balabaqsha.sitcen.kz планируется внедрить все (100%) детские сады, расположенные на территории области. В настоящее время с помощью системы более 12 тыс. детей зачислены в детские сады.

Более того, система jсumys.sitcen.kz, внедрена во всех 902 (100%) школах области. На сегодня посредством данной системы опубликовано 933 вакансий, трудоустроено 321 человек.

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