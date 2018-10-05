Стало известно, когда отремонтируют дорогу на Алаколь

Перемены коснутся не только дороги, в порядок также приведут придорожные кафе, остановки и туалеты.

Реконструкцию отдельных участков дорог Ушарал-Достык и Алматы-Ушарал-Акчи, которые ведут к популярному для казахстанцев месту отдыха, планируют начать в начале нового года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Специалисты компании "Казавтожол" разрабатывают проектно-сметную документацию. Перемены коснутся не только дороги, в порядок также приведут придорожные кафе, остановки и туалеты.

"На сегодняшний день по итогам инвентаризации на республиканской сети имеется порядка 1900 объектов. Из них по итогам первого полугодия соответствуют национальному стандарту 780 объектов или 42%. До конца года планируется довести количество соответствующего национальному стандарту объектов до 850 единиц и 45% от общего числа объектов дорожного сервиса", - сказал заместитель председателя комитета автомобильных дорог МИР РК Амангельды Беков.

Отремонтировать ещё 800 придорожных объектов рассчитывают в "Казавтожоле" при помощи бизнесменов, применив практику государственно-частного партнёрства. А вот восполнить траты бюджетных денег на строительство автодорог - за счёт введения специальных постов на трассах. Платными в ближайшие 2 года станут около 7 тысяч километров казахстанских дорог.

"Капчагай-Алматы-Хоргос и Астана-Темиртау. В настоящее время оборудование там полностью установлено. В ближайшее время оно будет запущено в тестовом режиме. Также разрабатывается ПСД на введение платы ещё на 5,5 тысячах километров и со следующего года будет реализовываться данный проект", - добавил Амангельды Беков.

Большая стройка продолжается и вокруг Алматы, где возводят БАКАД. Работы идут по плану и должны завершиться в 2021 году. Ожидается, что появление объездной автодороги на 80% разгрузит город от пробок. Привести в соответствие хотят и проблемный участок Алматы-Талгар. В этом направлении нередко бывают заторы. Правда, расширить автодорогу пока нет возможности, заявили в "Казавтожоле".

"По автодороге Алматы-Талгар, действительно, у нас планируются работы по среднему ремонту данного участка. В планах пока есть, но нам ещё необходимо защитить бюджет", - сообщил главный инженер АО "НК "Казавтожол" Арман Каирбеков.

До конца года в "Казавтожоле" пообещали отремонтировать 520 километров дорог. Касается, это направлений Павлодар-Семей, Павлодар-Усть-Каменогорск, а также участков Уральск-Каменка, Алматы-Талдыкорган, Караганда-Жезказган и Астана-Петропавловск. На реализацию проектов по программе "Нурлы жол" из местного и республиканского бюджетов выделено 60 миллиардов тенге.

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