Без тепла могут остаться жители Темиртау

Они задолжали компании-поставщику почти миллиард тенге.

Темиртаусцы рискуют остаться без воды и тепла. Они задолжали компании-поставщику почти миллиард тенге. Юристы уже обратились в суд, если и это не поможет, монополист грозит крайними мерами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

38 тысяч абонентов уже получили уведомления о предстоящем суде. Ещё 6 тысяч уже судятся с компанией. К этому времени коммунальщики смогли вернуть 190 миллионов, однако большую часть, ещё 992 миллиона, горожане возвращать не торопятся. В компании жалуются, что из-за недобросовестных потребителей сами погрязли в долгах. И подавать тепло и воду в какой-то момент просто не смогут. Впрочем, мерзнут жители города металлургов уже несколько зим. Тогда из строя то и дело выходила местная ТЭЦ. И вот теперь ледниковый период грозит наступить и в этом году, правда, теперь из-за долгов.

- Население должно понимать, что, если мы не соберем, мы будем вынуждены где-то приостанавливать подачу услуги, что так продолжаться это не может, - прокомментировала заместитель директора по экономике ТОО "Окжетпес Т" Анна Заманова.

Средства необходимы на приобретение той же самой тепловой энергии, для приобретения холодной воды, которую мы подаем регулярно.

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