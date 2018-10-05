Система изнутри. Алматинский наркоман рассказал, как распространяются синтетические наркотики

Он поведал о том, как работает система вербовки распространителей и новых зависимых клиентов.

Наглая, агрессивная реклама. Сотни способов купить с доставкой на дом. Наверное, каждый казахстанец видел надписи на заборах и стенах домов – "Скорость", "Соль", "Лучшие вечеринки" и прочее, под которыми, как правило, указан адрес сайта.

Многие даже не подозревают о какой "скорости" идет речь, а дело здесь в специальной системе рекламы и распространения синтетических психоактивных веществ. Они не только меняют сознание, но в разы быстрее вызывают привыкание по сравнению с наркотиками природного происхождения и разрушают головной мозг. Как итог – длительные психические расстройства и даже смерть. До сих пор на слуху произошедший в сентябре случай смерти первокурсника КазНУ им. Аль-Фараби прямо в общежитии учебного заведения. Как написали в заключении медики, 19-летний парень скончался от отравления неизвестным веществом.

Алматинцу Игорю повезло больше. Он один из немногих наркоманов, кто справился с активной зависимостью от синтетических психотропных веществ. О том, как работает система вербовки распространителей и новых зависимых клиентов, от этапов регистрации интернет-ресурса, маркетинга – трафаретной рекламы на стенах домов, переписки с желающими заработать посредниками, отправки товара, до получения его конечным потребителем, он рассказал в интервью журналистам Первого канала Евразия.

"Я знаю, что все серверы этих интернет-ресурсов находятся далеко за границей, где, видимо, эти препараты разрешены. И общение идет напрямую с сервером. Здесь есть люди, которые делают «закладки». Их называют соответственно "закладчиками". Они по всему городу во всевозможных места делают эти самые "закладки" делают фотографии и сервер отправляет локации этих "закладок" клиенту. На фотографии указан адрес и приметы места – газовая труба или ящик, всё что угодно. Там-то и находятся наркотики. Я тупо приходил и забирал "закладку", - говорит Игорь, не пожелавший назвать свою фамилию.

Специалисты-маркетологи такой тип продаж называют бесконтактным, где нет явного продавца и явного покупателя, а количество ходов и их изощренность поражает воображение. В этом-то и заключается одна из главных проблем для полицейских, говорит старший оперуполномоченный управления по борьбе с наркобизнесом ДВД г. Алматы Даурен Кобеев. Главное, что привлекает потребителя - это ложная информация о том, что это легальные и относительно безопасные вещества.

"Посредников же вербуют другими способами. Их привлекает очень высокий доход - в неделю около 50-ти тысяч тенге. Кажется, что это легкие деньги – ведь нужно-то всего ничего – трафарет и баллончик, поставил граффити на нескольких десятках домов и деньги в кармане. Однако, вадминистративном кодексе есть норма – реклама запрещенных веществ, предусматривающая штраф. Что касается граффити на стенах, здесь как раз эта норма работает. У нас есть по этим фактам конкретные результаты, лица выявляются и привлекаются к ответственности. По Алматы сейчас возбуждено 33 дела", - поясняет Кобеев.

Ежегодно на территории Казахстана полицейскими блокируются свыше 1000 сайтов, которые распространяют синтетические наркотики. Мониторинг ведется в беспрерывном формате, однако, как и говорил бывший наркозависимый алматинец Игорь, доменная зона этих сайтов в подавляющем большинстве находится за границей. А сами психоактивные вещества доставляются в страну по средствам почтовых отправлений.

"В нынешнем году в Казахстане возбуждено 76 уголовных дел по фактам незаконного оборота новых психоактивных веществ. В сравнении с предыдущим годом - это прогресс. Возрос и объем изъятых из оборота веществ. Если в прошлом году речь шла о граммах – не более 200, то сейчас это 1 кг 300 граммов", - говорит начальник Управления Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК Иван Добрышин.

Спикер поясняет, что новые наркотики синтезируются и появляются на черном рынке с интенсивностью 5-6 аналоговых веществ в неделю. Специальная сводная таблица, куда входят химические элементы, которые, как правило, используются при изготовлении синтетических наркотиков, утверждена законом. Малейшее изменение в формуле состава – и всё, препарат по казахстанскому законодательству не является наркотиком и привлечь к ответственности его распространителей становится невозможным. А потому в МВД Республики, изучив зарубежный опыт, в течение последних трех лет активно разрабатывали соответствующий законопроект, который в прошлом году был внесен в Парламент.

"Основа нового законопроекта - введение не посписочного учета новых психоактивных веществ, а базовых структурных формул наркотиков. Соответственно их производные будут контролироваться за счет формы регламентирующей оборот именно аналогов", - пояснил Добрышин.

Получится ли наладить адекватный государственный контроль за оборотом синтетических наркотиков в Казахстане с внесением изменений в законодательство? Борьба ли это с ветряными мельницами, или всё же эффект есть? Корреспондент Первого канала Евразия Максим Григорьев встретился с активистами движения против наружной рекламы наркотиков, родителями подростков, попавшихся на удочку наркоторговцев и отбывающих ныне срок за решеткой, бывшими и нынешними наркозависимыми, чьи судьбы сломали синтетические наркотики, а также узнал, что полиция и отечественная медицина готовы противопоставить отлаженной системе наркобизнеса. Смотрите специальный репортаж итоговой программы "Аналитика" - "Наркотический маркетинг" на Первом канале Евразия в воскресенье в 20.00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!