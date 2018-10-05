Казахстанский бизнес оказал услуги почти на 8 трлн тенге

Валовый доход стал рекордным - сразу более 4 триллиона тенге по итогам II квартала.

Крупными и средними предприятиями по итогам II квартала 2018 года реализовано продукции и оказано услуг на 7,9 трлн тг, что на 24,7% больше, чем годом ранее - 6,4 трлн тг. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

Основными регионами, сконцентрировавшими производственные мощности, являются Атырауская область - 1,8 трлн тг (годом ранее - 1,2 трлн тг), Астана - 1,8 трлн тг (годом ранее - 1,3 трлн тг) и Алматы - 1,2 трлн тг (годом ранее - 1,17 трлн тг). На долю трех регионов приходится 60,6% (4,8 трлн тг) всех реализованных продуктов и услуг в стране.

В разрезе отраслей наибольшие объемы приходятся на сферу горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - 2,5 трлн тг (удельный вес отрасли - 31,5%). Далее обрабатывающая промышленность - 1,6 трлн тг (удельный вес - 19,9%). Замыкает ТОП-3 транспорт и складирование - 1,1 трлн тг (удельный вес - 13,9%). Предприятиями трех перечисленных отраслей было реализовано товаров и услуг на общую сумму 5,2 трлн тг.

Валовая прибыль крупного и среднего бизнеса за счет реализованной продукции и услуг по итогам II квартала 2018 года составила 4,2 трлн тг - это на 32% больше аналогичного периода годом ранее - 3,2 трлн тг.

Вместе с тем, прибыль до налогообложения составила за тот же период 2,5 трлн тг, что уже на 49,6% превысило показатели прошлого года.

За последние 5 лет по показателям в соответствующем периоде валовая и доналоговая прибыли 2018 года демонстрируют абсолютный рекорд, превышающий средние значения предыдущих лет более чем на 40%.

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