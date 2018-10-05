В Атырау начался заочный суд над Бергеем Рыскалиевым

Начало главного судебного разбирательства назначено на 18 октября без участия подсудимых.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области состоялось открытое предварительное слушание по делу в отношении экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, его брата Аманжана Рыскали, зятя Рустема Альбакасова и еще 6 фигурантов, обвиняемых по нескольким статьям Уголовного кодекса РК в старой редакции, передает Zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

Подсудимых обвиняют по статьям 235 («Создание и руководство организованной преступной группой, участие в преступном сообществе»), 176 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»), 193 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённого незаконным путём»).

Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции завершило досудебное расследование уголовных дел и 24 февраля в соответствии с законом через СМИ уведомило Б. Рыскалиева и других обвиняемых о необходимости явки на допрос 2 марта, затем 31 марта 2018 года. Однако в назначенное время Б. Рыскалиев, А.Рыскали, Р.Альбакасов, Е.Избасар, Н.Джулмагамбетов, А.Даневич, М.Джелдыбаев, А.Сулейменов и Б.Темиралин не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

- Участники предварительного слушания, имеются ли у вас заявления и ходатайства? – спросила председательствующий судья Тыныштык Нуримова.

Своё ходатайство озвучил Саян Жунисбаев - адвокат братьев Рыскалиевых, Альбакасова, Избасарова и Даневича:

- По завершении досудебного расследования я обратился к следователю Асылбеку Куттыбаеву с письменным заявлением о предоставлении мне достаточного времени для ознакомления с материалами уголовного дела – это 754 тома, и имеющимися вещественными доказательствами, аудио-видеозаписями. Но следователь предоставил лишь 700 томов. Поэтому прошу вас предоставить мне время - 11 месяцев – для тщательного и полного ознакомления с материалами дела, вещественными доказательствами и аудио-видеозаписями. Во-вторых, прокуратура не вручила мне копию обвинительного акта.

Прокурор на это заявил, что УПК не предусматривает столь длительного изучения материалов дела, поскольку это является затягиванием, и добавил, что имеются подписи стороны защиты об ознакомлении с делом, поэтому оно было направлено в суд.

Судья частично удовлетворила ходатайство адвоката Жунисбаева, предоставив для ознакомления с материалами дела 15 дней. Начало главного судебного разбирательства назначено на 18 октября без участия подсудимых.

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