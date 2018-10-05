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Прямая трансляция Послания Президента Казахстана народу

Оно посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.

Фото : открытые источники5 октября 2018, 11:00

Нурсултан Назарбаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает Zakon.kz.

Сегодня, 5 октября, в резиденции Акорды Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана. Оно посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

Прямая трансляция проходит на Первом канале "Евразия".


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