Прямая трансляция Послания Президента Казахстана народу

Оно посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.

Нурсултан Назарбаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает Zakon.kz.

Сегодня, 5 октября, в резиденции Акорды Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана. Оно посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

Прямая трансляция проходит на Первом канале "Евразия".

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