Геннадий Головкин: В Казахстане нет профессионального бокса

Головкин рассказал, какими качествами должны обладать молодые спортсмены, чтобы попасть на тренировки в команду GGG.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал, почему решил тренировать спортсменов в США, передаёт Zakon.kz.

Головкин рассказал, какими качествами должны обладать молодые спортсмены, чтобы попасть на тренировки в команду GGG.

«Это в первую очередь должны быть опытные ребята. Профессиональный спорт - это очень опасно. Спортсмены, которые занимаются около года, скорее всего не попадут ко мне в промоушн. Я в первую очередь отвечаю за их здоровье. Чтобы достичь определенных вершин здесь, они должны быть трудолюбивыми», - сказал он.

Сотрудничество с тренером Санчесом Головкин прокомментировал так, что он продолжит помогать начинающим спортсменом.

Также Геннадий Головкин рассказал, почему не в Казахстане тренируются спортсмены.

«Те ребята, кого мы выбрали, тренируются рядом со мной. Я максимально стараюсь передать им свой опыт. В Казахстане нет профессионального бокса. Если они хотят профессионального бокса, им нужно находиться рядом с чемпионами, стоять с ними в спарринге. Я думаю, это правильно. Здесь у них нет возможности добиться таких результатов», - ответил он.

GGG отметил, что будущих соперников они ещё рассматривают.

«Их мы определим чуть позже. Я приехал оказать поддержку нашим ребятам и поблагодарить фанатов», - резюмировал он.

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