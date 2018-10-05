Назарбаев поручил КНБ ловить чиновников, которые пугают бизнесменов

Президент озвучил факторы, мешающие развитию бизнеса.

С 1 января 2019 года будут изменены пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 20 тысяч МРП в сторону увеличения. Об этом сегодня сказал Президент Н. Назарбаев в своем послании народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Нужно повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления, угроз, уголовного преследования. Поручаю с 1 января поднять пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 20 тысяч МРП с увеличением штрафов за них», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также отметил, что сегодня руководители организаций и ведомств боятся подписывать документы, понимая, что завтра их могут привлечь к ответственности. И это, по мнению президента, мешает развитию бизнеса.

«Сегодня руководители боятся подписывать документы – завтра придут и за жабры возьмут. Еще и пугают. Понимаете? Поручаю КНБ ловить таких чиновников и прямо заводить уголовные дела. Кто ему позволил?» - сказал он.

Татьяна Ковалева, Астана

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