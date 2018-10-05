В 2019 году пройдет налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса

Не все так гладко - Назарбаев.

Налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса будет проведена с 1 января 2019 года. Об этом сегодня сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz

Помимо этого, глава государства отметил необходимость реорганизации Службы экономических расследований.

«Надо реорганизовать СЭР, передав функции в Комитет финансового мониторинга. Основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой. Мы должны к безналичной экономике. Там, где наличность, там взятки, нарушения и экономика находится в тени. Не платят налоги ни в пенсионный фонд, ни в социальный фонд», - сказал Назарбаев.

Он отметил, что правительству необходимо принять действенные меры по сокращению теневого оборота экономики как минимум на 40% за 3 года, «чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа».

«Поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению налоговой амнистии для МСБ», - сказал президент.

После этих слов Президента в зале раздались овации. Нурсултан Назарбаев их прокомментировал:

«Хорошо, что вы аплодируете, но не все так гладко. Во-первых, есть бизнес, который честно платит налоги, он завтра скажет: этому списали, а мне почему не списали? То есть, речь идет о списании пени и штрафов, если он заплатил основной налог государству», - подчеркнул Назарбаев

Татьяна Ковалева, Астана

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