В 2019 году пройдет налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса
Не все так гладко - Назарбаев.
Фото : Приставам Нет5 октября 2018, 11:42
Налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса будет проведена с 1 января 2019 года. Об этом сегодня сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz
Помимо этого, глава государства отметил необходимость реорганизации Службы экономических расследований.
«Надо реорганизовать СЭР, передав функции в Комитет финансового мониторинга. Основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой. Мы должны к безналичной экономике. Там, где наличность, там взятки, нарушения и экономика находится в тени. Не платят налоги ни в пенсионный фонд, ни в социальный фонд», - сказал Назарбаев.
Он отметил, что правительству необходимо принять действенные меры по сокращению теневого оборота экономики как минимум на 40% за 3 года, «чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа».
«Поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению налоговой амнистии для МСБ», - сказал президент.
После этих слов Президента в зале раздались овации. Нурсултан Назарбаев их прокомментировал:
«Хорошо, что вы аплодируете, но не все так гладко. Во-первых, есть бизнес, который честно платит налоги, он завтра скажет: этому списали, а мне почему не списали? То есть, речь идет о списании пени и штрафов, если он заплатил основной налог государству», - подчеркнул Назарбаев
Татьяна Ковалева, Астана
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