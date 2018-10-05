Ликвидировать безобразие в ЖКХ приказал Назарбаев

Надо принять решительные меры - глава государства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил реформировать работу Антимонопольного ведомства и усилить функции по защите конкуренции. Об этом он сообщил во время своего послания народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Надо принять решительные меры по развитию конкуренции в экономике, наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий. В сфере коммунальных услуг, регулирования естественных монополий торфообразования и расходование собранных от потребителей средств до сих пор непрозрачное. Опросы показывают, что в этом пункте народ очень волнуется или платят деньги, ЖСК или кто собирает эти деньги, и потом не знает никто, куда это расходуется, а тарифы растут, цены растут. Почему? Нет объективных причин», - сказал Президент.

Это говорит о том, что государство не контролирует процесс, несмотря на то, что регулярно декламирует прозрачность и транспарентность.

«Должно быть прозрачно – сколько собрано денег, куда они израсходованы, на какие цели и какие получили результаты. Это вопрос акимов, местных органов всех уровней. Отсутствует активный мониторинг, контроль инвестиционных обязательств монополистов, если ты монополист, ты должен инвестировать, мы же четко сказали - иначе не будешь монополистом. Там тоже надо развивать конкуренцию», - продолжил он.

Назарбаев поручил правительству до нового года разобраться в этом вопросе, реформировать работу антимонопольного ведомства, усилить функции по защите конкуренции и доложить людям о принятых мерах.

«Чтобы не было безобразия в ЖКХ. Это важно, потому что приводит к росту издержек бизнеса. Значит снижению реальных доходов человека», - заключил Глава государства.

Татьяна Ковалева, Астана

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