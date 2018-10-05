Если с вас здесь сейчас снять иностранную одежду, вы голые будете сидеть - Назарбаев

Президент поручил поддержать отечественных производителей товаров народного потребления.

Глава государства поручил правительству на поддержку обрабатывающей промышленности и не сырьевого экспорта в течение трех следующих лет направить дополнительно 500 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Назарбаев, выступая с Посланием народу, отметил, что экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики. Наша торговая политика должна перестать быть беззубой. Необходимо придать ей проактивный характер, направленный на продвижение наших товаров на региональные, мировые рынки.

"Одновременно надо помогать предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления. Развивать так называемую экономику простых вещей. Посмотрите вокруг, что происходит? Как защищают себя товаропроизводители Беларуси? Вы это знаете! Что было с Киргизией, когда мы перекрыли дороги там все, как они боролись? Наши молчат. Ни с кем не спорят, потому что привыкли, что только высшее руководство должно с кем-то спорить. Каждый должен выполнять свою обязанность и защищать наш бизнес и его прохождение на другие рынки вокруг нас и в третьи страны", - сказал Глава государства.

Это важно не только для экспортного потенциала, но и как меры по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами.

"Нам пора заняться товарами народного потребления. Мы забыли и упустили. Вы посмотрите, если сейчас иностранные одежды на вас сидящих забрать, вы голые будете здесь сидеть. У нас могут производить и костюмы, и рубашки, и так далее. Надо поддержать собственные товары. Я вам показывал, одевал и одеваю костюмы наших товаропроизводителей, которые производят не хуже и в 10 раз дешевле. Богатые стали казахстанцы. Не смотрят уже на цены", - отметил Назарбаев.

Чем меньше государство завозит товаров, тем это государство независимее.

"Да, мы обеспечиваем себя хлебом, мясом, молоком, энергией, слава Богу, ни от кого мы не зависим, но и по другим товарам, постепенно, кто-то должен в министерстве экономики смотреть. Мы же сокращаем ежегодно количество. Мы - государство, производящее мясо, колбасу завозим из-за рубежа. У нас сахара не хватает", - продолжил Президент.

Здесь он отметил Алматинскую область, которая в этом году хочет пойти на рекордное увеличение производства сахара.

"Все, что в Казахстане есть, можно производить. Мы завозим почему? Потому что нет нормальной перерабатывающей промышленности. Я просил Минсельхоз вокруг Астаны поставить суперперерабатывающие заводы мясопродуктов - самые лучшие колбасы, самые лучшие конфеты. И показать, что это можно делать. Все сырье у нас есть, а мы продолжаем завозить, и за это платим валютой. То есть насыщение внутреннего рынка должно быть основным ориентиром нашего правительства. Поручаю правительству на поддержку обрабатывающей промышленности и не сырьевого экспорта в течение трех следующих лет направить дополнительно 500 млрд тенге. Национальному банку - для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить долгосрочную теньговую ликвидность банкам в размере не менее 600 млрд тенге. Но правительство и Нацбанк должны проводить эти день под жестким контролем. Эти долгосрочные кредиты должны идти, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев), на те объекты которые мы укажем», - резюмировал Президент.

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