Прекратить бесконечные реформы школьного образования - Президент РК

Методика обучения Назарбаев интеллектуальных школ должна стать единым стандартом для государственных школ.

Нурсултан Назарбаев требует кардинально усилить качество дошкольного образования. Об этом сегодня он рассказал в своем послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.

"Требуется кардинально усилить качество дошкольного образования. Наука говорит, что основное складывание мышления ума ребенка до шести лет. Этим мы никогда не занимались. Весь мир об этом знает. Надо пересмотреть квалификационные требования, методы обучения, систему оплаты труда воспитателей и других работников детских садов. Министерству образования совместно с акиматами в этом году надо разработать соответствующую Дорожную карту. Ерлан Сагадиев, это что сложно так? Давай будем делать", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что много сделано.

"95 процентов детей ходят в детские сады, когда это было? Мы взялись и за последние пять лет сделали. А теперь давайте посмотрим качество, что там делается", - обратился Президент к присутствующим.

Назарбаев выделил методику обучения Назарбаев интеллектуальных школ.

"В системе среднего образования основные подходы определены, теперь нужно сконцентрироваться на их исполнении. Методика обучения Назарбаев интеллектуальных школ должна стать единым стандартом для государственных школ, я имею в виду именно методы и стандарты. Это будет окончательное решение в череде бесконечных реформ школьного образования. Эти школы показали свою эффективность. Давай ее возьмем для остальных школ. Система оценки должна основываться на международных стандартах. Наши дети - это дети планеты завтра, мы должны их готовить. В школе нужно проводить профдиагностику", - сказал Президент.

Учитывая важность детской безопасности Назарбаев поручил обеспечить оснащение 100 процентов школ детских садов системами видеонаблюдения, усилить работы школьных психологов и реализовать другие меры.

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