Построили, чтобы созерцать? - Назарбаев о новых спортивных комплексах

Назарбаев отметил, что для школьников спортивные сооружения нужно сделать бесплатными.

Нурсултан Назарбаев поручил министерству культуры и спорта построить в Казахстане 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, передает корреспондент Zakon.kz.

«На региональном уровне нужно найти резервы для повышения доступности массового спорта и физкультуры. Мы не раз уже говорили, было поручение 50 физкультурно-оздоровительных комплексов создать. Где Арыстанбек (Мухамедиулы – от авт.)? Вот теперь я поручаю 100 центров создать, чтобы в каждом дворе! Это же области могут сделать, районы могут сделать и не надо там никаких сооружений, и больших денег, чтобы была возможность заниматься во дворе», - сказал президент.

В пример он привел Турцию, где тренажеры стоят в парках и дворах. И призвал более эффективно использовать уже построенные спортивные сооружения. Отвечая президенту, министр культуры и спорта отметил, что все недавно построенные спортивные объекты полностью загружены.

«Для школьников это надо сделать бесплатным. Или малой оплатой. Видишь какой гул идет. Для чего построили, созерцать что ли? Они должны день и ночь работать», - отметил президент и напомнил, что в его детстве школа использовалась как спортплощадки.

«По выходным дням спортзал отдавали для того, чтобы занимались. Даже сельские люди приходили занимались в волейбол, баскетбол и другие вещи. Просто надо взять и заняться», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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