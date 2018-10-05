Не развивая науку, будем глотать пыль на задворках мира - глава государства

А чем мы хуже других? - Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил в ходе своего ежегодного выступления с Посланием народу Казахстана предусмотреть на науку 100 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

«Нужно выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам. Поручаю правительству в ближайшие три года на эти цели, в том числе науку, предусмотреть дополнительно не менее 100 млрд тенге ежегодно», - сказал он.

По его словам, особое внимание стоит уделять развитию инновационных и сервисных секторов экономики.

«Прежде всего, необходимо обеспечить развитие таких направлений экономики будущего как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, искусственный интеллект и другие. Если мы это не сделаем, через 10 лет мы будем на задворках глотать пыль, и никогда не поднимется Казахстан. Именно от этого зависит будущее место и роль страны в глобальном мире. А чем мы хуже других? Поэтому поручаю правительству совместно с Назарбаев Университетом по каждому направлению разработать специальные программы с определением конкретных проектов», - уточнил глава государства.

Президент отметил, что господин Шигео Катцу, ректор университета докладывал, что именно по этим направлениям идут работы, но правительство не обращает на это внимание, не интересуется, не берет на вооружение.

«Я поручил ему продолжать заниматься этим делом. Еще одним из таких проектов может стать создание на базе этого университета научно-исследовательского института по разработке технологий искусственного интеллекта. Это острие научно-технического прогресса, которым занимается весь мир», - заключил Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова, Астана

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