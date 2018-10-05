Полиция должна быть помощником человека, а не палкой для наказания - Назарбаев

Президент считает Касымова самым опытным и честным полицейским.

Выступая с посланием народу Казахстана Нурсултан Назарбаев указал на необходимость модернизации правоохранительных органов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Нужны глубокие качественные преобразования в работе правоохранительных органов. Безопасность является неотъемлемой частью качества жизни. Сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем фронте борьбы с преступностью и защищают от нее граждан, нередко рискуя жизнью. Никто из вас не знает - за годы независимости погибло 770 полицейских. А то все думают как полицейский, так обязательно надо плохими словами назвать. А как чуть что - идут за помощью к ним», - сказал он.

По его словам, в то же время общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов, в первую очередь казахстанской полиции.

«Полиция должна оказаться помощником человека, а не палкой для наказания. Я генерала Касымова считаю самым опытным полицейским в нашей стране, честным порядочным человеком. И, я считаю, он сам предложит, что нам делать в полиции. У нас есть уже программы, да? Надо дорожную карту принять по модернизации органов внутренних дел. Старт надо дать с 2019 года», - поручил глава государства.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!