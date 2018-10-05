Назарбаев предложил брать квалифицированных юристов в полицию

Все сотрудники полиции должны пройти переаттестацию.

Выступая с Посланием народу Казахстана, Президент предложил утвердить новый стандарт полицейского в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Надо оптимизировать штатную численность МВД. Избавить полицию от несвойственных функций. Полиция охраняет, полиция там, полиция тут, полиция везде. Работа полиции - общественный порядок. Давайте, в конце концов, решим этот вопрос. Все сэкономленные средства направить на повышение зарплаты полицейского. Если не хватит, еще посмотрим. Зарплаты полицейских, решение их жилищных и социальных вопросов», - сказал Назарбаев.

По его словам, необходимо модернизировать систему подготовки полицейских в РК.

«У нас сколько юристов выпускников ребят ходит? Надо их - образованных взять. Полицейская академия на западе за 6 месяцев готовит. А у нас 5 лет учим, и кого выпускаем?» - задался вопросами глава государства.

Он предложил утвердить новый стандарт полицейского.

«Надо утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения, подготовку и отбор кадров через полицейские академии. Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Только лучшие должны остаться, остальные должны уйти», - отметил Президент.

Ксения Давыдова, Астана

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