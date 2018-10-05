Госслужащие должны перейти к новому стилю жизни

Нурсултан Назарбаев рассказал, как должен изменяться госаппарат в условиях нового времени.

Нурсултан Назарбаев рассказал, как должен изменяться госаппарат в условиях нового времени во время своего обращения к народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, должно произойти кардинальное повышение эффективности деятельности государственных органов. Качество должно стать новым стилем жизни госслужащего любого. А самосовершенствование - главным принципом. Он также отметил, что многие из присутствующих в Акорде относятся к этой категории госслужащих.

«Госслужащие новой формации должны сократить дистанцию между государством и обществом. Вникните в смысл. Ближе к людям нужно быть. Это постоянная обратная связь, живое обсуждение, разъяснение людям политик конкретных мер и результатов. Академия госуправления совместно с Назарбаев Университетом нужно разработать программу – руководитель новой формации и спецкурсы переподготовки при назначении на руководящие должности», - сказал Президент.

Он добавил, что без прохождения этих курсов чиновники на руководящие должности назначаться не должны. Помимо этого, он обратил внимание на важность привлечения профессионалов из частного сектора, имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях и обучившихся в лучших странах мира.

«В текущем году мы в 4 госорганах внедрили новую модель оплаты труда - шкально-бальная. Все 4 пилотных проекта – министерство юстиции, агентство по делам госслужбы и борьбы с коррупцией, акиматы Мангистауской области и города Астаны», - продолжил глава государства.

По его словам, все проекты показали хороший результат – повышена привлекательность госслужбы, особенно это стало актуально на региональном уровне.

Татьяна Ковалева, Астана

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