Годом молодежи объявил Назарбаев 2019 год
Будущее Казахстана нужно поддержать по всем направлениям.
Фото : br.freepik.com5 октября 2018, 13:06
2019 год объявлен годом молодежи. Об этом сегодня сказал Президент РК Н. Назарбаев в своем послании народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
«Следующий год объявить Годом молодежи и провести мероприятия, у нас есть опыт в этом плане. По всем направлениям поддержать нашу молодежь, будущее Казахстана», - сказал Президент.
Он также подвел итоги завершающегося года. Так, по словам главы государства, Казахстан достойно завершает свое председательство в ОБСЕ. А Астанинский процесс по урегулированию конфликта на территории Сирии, по его словам, стал единственно работающим инструментом в решении существующей конфронтации.
Татьяна Ковалева, Астана
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