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Годом молодежи объявил Назарбаев 2019 год

Будущее Казахстана нужно поддержать по всем направлениям.

Фото : br.freepik.com5 октября 2018, 13:06

2019 год объявлен годом молодежи. Об этом сегодня сказал Президент РК Н. Назарбаев в своем послании народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Следующий год объявить Годом молодежи и провести мероприятия, у нас есть опыт в этом плане. По всем направлениям поддержать нашу молодежь, будущее Казахстана», - сказал Президент.

Он также подвел итоги завершающегося года. Так, по словам главы государства, Казахстан достойно завершает свое председательство в ОБСЕ. А Астанинский процесс по урегулированию конфликта на территории Сирии, по его словам, стал единственно работающим инструментом в решении существующей конфронтации.

Татьяна Ковалева, Астана


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